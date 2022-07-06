همایش سرو قامتان ایثار در استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر در این مراسم ضمن قدردانی از صبر و استقامت جانبازان قطع نخاعی و خانواده این عزیزان، گفت: صبوری، استقامت و پایمردی شما یادگاران عرصه دوران دفاع مقدس نمونه بارز فرهنگ غنی ایثار و شهادت است.

نعمت اله غلامپور گفت: جانبازان قطع نخاعی گنجینه‌های پرافتخاری هستند که نام زیبای آنان همیشه در تاریخ می‌درخشد و همه دستگاه‌ها و مسئولین باید به این اسوه‌های بی نظیر و قهرمانان واقعی احترام بگذارند و در واقع این یک وظیفه شرعی و دینی است.

در ادامه هر یک از جانبازان قطع نخاعی به بیان مسائل، مشکلات خود و خاطرات دوران دفاع مقدس پرداختند و معاونین بنیاد استان هر کدام به صورت جداگانه جوابگو و پیگیر دغدغه‌های این عزیزان شدند.