آداب و رسوم مردم کویر در عید قربان/ هوای نفس را قربانی کنیم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: قربان یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان در جهان به ویژه در ایران اسلامی بوده که از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مسلمانان در این عید بزرگ به تأسی از دستورات قرآن و احادیث نبوی، قربانی کردن را که برای زائران خانه خدا واجب می‌دانند، برای خود سنت می‌شمارند و با آداب و آئین خاصی به برپایی مراسم عیدقربان می‌پردازند.

حضرت ابراهیم (ع) با تسلیم شدن در برابر اراده پروردگار، آموزگار درس بزرگ و مهمی برای بشریت شد و این سنت ارزشمند را به یک فریضه واجب برای حاجیان در عید قربان تبدیل کرد تا این مهم نمادی برای مبارزه با نفس و خواسته‌های دنیوی باشد.

بزرگداشت این سنت حسنه هر ساله در دهم ذی الحجه در موسم حج از سوی مسلمانان جهان در واقع تعظیم به شعائری است که از ابراهیم خلیل الله و مناسک و سنن او به یادگار مانده است.

آنچه مسلم است ذبح حضرت اسماعیل (ع) به دست حضرت ابراهیم (ع) در واقع قربانی کردن و جدال میان عقل و نفس درون حضرت ابراهیم (ع) بود و آنچه که باید ذبح می‌شد، وارهیدن از خواسته‌های نفسانی بود وگرنه در عالم خارج که حضرت اسماعیل (ع) ذبح نشده بود بنابراین از این رو ابعاد عرفانی قربانی کردن همین رهانیدن خود از نفسانیت است.

در خراسان جنوبی هم این عید بزرگ با آدابی خاص برگزار می‌شود که با توجه به اهمیت رعایت بهداشت در راستای پیشگیری از بروز و شیوع بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان، متولیان هر ساله در آستانه عید سعید قربان، تمهیداتی ویژه برای نظارت بر فعالیت‌های مردمی می‌اندیشند.

آداب و رسوم مردم کویر در عید قربان

عید سعید قربان در خراسان‌جنوبی همانند سایر استان‌ها دارای آداب و رسومی است، آداب و رسومی که ریشه در باورهای کهن این منطقه دارد، در این بین حضور در نماز عید قربان، قربانی کردن و قربانی دادن نمود بیشتری در بین مردم دارد و مردم استان با انجام دادن این فریضه الهی جلوه‌ای از ایثار مال و جان در راه محبوب واقعی را نشان می‌دهند.

در برخی مناطق قبل از شب عید قربان جلسه‌ای برای متوفی که هنوز یک سال از فوتش نگذشته می‌گیرند، دوستان، اقوام و همسایه‌ها به منزل متوفی می‌روند و با ذکر فاتحه‌ای با خانواده مرحوم ابراز همدردی می‌کنند. صبح روز عید اقوام آشنایان در منزل میت جمع شده، گوسفند را نیز به آنجا برده و قبل از طلوع آفتاب و پس از قرائت فاتحه گوسفند را قربانی و گوشت آن را بین اقوام و نیازمندان توزیع می‌کنند.

از دیگر آداب و رسوم عید قربان در بین اهل سنت و تشیع قربانی کردن است، خانواده‌هایی که از لحاظ شرعی قربانی کردن بر آن‌ها واجب باشد گوسفندی را ذبح می‌کنند و آن را به سه قسمت می‌کنند که قسمتی برای نیازمندان، قسمتی برای میهمانان و قسمتی برای خانواده است.

حنا بستن گوسفند قربانی، تزئین گوسفند قربانی، بردن گوسفند به عنوان پیشکش برای عروسی که تازه عقد شده، سرمه کشیدن چشم گوسفند قربانی، گذاشتن حبه‌ای قند یا تکه‌ای نبات در دهان گوسفند قربانی از جمله آداب و رسومی است که در برخی نقاط خراسان‌جنوبی اجرا می‌شود.

برگزاری دعای عرفه در ۳۱۰ مسجد استان

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در گفت وگو با مهر با اشاره به فسلفه قربانی کردن بیان کرد: احیای روح فداکاری، ایثار و استقامت، زدودن هر گونه انحراف و خرافه از مراسم قربانی، اجتناب از تفاخر و اطعام نیازمندان از جمله اهداف قربانی کردن در عید قربان است.

حجت الاسلام احمد رضایی با بیان اینکه تقوا ملاک پذیرش قربانی است، افزود: در واقع آنچه مهم است، معنویتی که فرد با قربانی کردن بدان دست می‌یابد و با گام نهادن در راه بندگی به خدا نزدیک تر می‌شود.

وی اظهار کرد: مردم ایران اسلامی به تأسی از دستورات دین مبین اسلام، قربانی را فرضیه‌ای مقدس می‌دانند و همه ساله فدیه ای به قصد تقرب تقدیم درگاه الهی می‌کنند.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه فلسفه عید قربان در واقع جدال میان عقل و نفس حضرت ابراهیم (ع) بود، گفت: قربانی کردن به عنوان یکی از مناسک آئین حج، یادگاری از دوران حضرت ابراهیم (ع) است.

وی با اشاره به برنامه‌های عید قربان، بیان کرد: بیش از ۳۱۰ مسجد و اماکن مذهبی در استان آماده برپایی مراسم دعای عرفه در روز شنبه خواهند بود.

حجت الاسلام احمد رضایی با تاکید بر حضورعموم مردم به منظور هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم معنوی دعای عرفه در ماه ارزشمند ذی الحجه، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اعمال مستحبی این ماه عزیز برگزاری باشکوه دعای عرفه است که باید از این فرصت ارزشمند و معنوی آن کمال بهره را برد.

نظارت ۵۹ تیم دامپزشکی بر ذبح دام قربانی

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی در گفت وگو با مهر از نظارت ۵۹ تیم دامپزشکی بر ذبح دام قربانی خبر داد وافزود: از این تعداد ۲۷ تیم به صورت ثابت و ۳۲ تیم به صورت سیار بحث نظارت بر ذبح دام را در این روز برعهده خواهند داشت.

محمد اصغر زاده با بیان اینکه ۱۴ ناظر شرعی به همراه این تیم‌ها بر نحوه ذبح دام‌های قربانی نظارت خواهند داشت، گفت: در خراسان جنوبی ۱۲ کشتارگاه آماده ذبح دام در روز عیدسعید قربان هستند.

وی ادامه داد: بعد از اقامه نماز عیدسعید قربان زمان فعالیت این کشتارگاه‌ها در استان آغاز می‌شود و فعالیت کشتارگاه‌ها و ناظران بهداشتی تا ساعت ۱۴ ادامه خواهد داشت.

اصغر زاده در روستاهای در صورتی که ذبح گوسفند قربانی در منازل انجام می‌شود تمامی مسائل بهداشتی رعایت شود تا از بروز بیماری‌های ناخواسته جلوگیری شود.

توصیه‌های دامپزشکی برای شهروندان

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی خواستار رعایت هر چه بیشتر مسائل بهداشتی شد و افزود: محلی که برای ذبح دام انتخاب می‌شود، باید تمیز و قابل شستشو و ترجیحاً با کف کاشی و سرامیک باشد.

وی با تاکید بر اینکه از ذبح دام در محل‌های آلوده، غیرقابل شستشو، کنار کوچه و خیابان به علت خطر آلودگی باید بپرهیز شود، افزود: همچنین گوشت باید پس از کشتار ۲۴ ساعت در دمای یخچال صفر تا چهار درجه نگهداری شود.

اصغر زاده فروش دام در خیابان‌ها را تخلف دانست و گفت: مردم برای خرید بهداشتی دام قربانی می‌توانند به مکان‌هایی که توسط شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکی مشخص شده است، مراجعه کنند.

وی ادامه داد: از شهروندان خواستاریم به منظور جلوگیری از بروز بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، دام‌های قربانی خود را فقط از مراکز عرضه دام تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی تهیه کنند و از خرید دام زنده از کنار معابر عمومی و افراد غیرمجاز خودداری شود.

اجرای طرح نذر قربانی در استان

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی هم از اجرای طرح نذر قربانی در استان خبر داد و گفت: این طرح در راستای مفاهیم دینی، الهی و انسانی و با هدف ارتقای سطح معیشت خانواده‌های نیازمند در عید قربان اجرا می‌شود.

محمد عرب بیان کرد: ۳۰۶ پایگاه برای جمع‌آوری نذورات قربانی مردم خراسان جنوبی در استان مستقر می‌شوند.

وی ادامه داد: مردم خیر و نیکوکار می‌توانند با مشارکت در این طرح، گوشت قربانی خود را از طریق پایگاه‌های کمیته امداد و مراکز نیکوکاری زیرمجموعه این نهاد در اختیار خانواده‌های مستمند و نیازمند قرار دهند.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی بیان کرد: کد دستوری #۱*۸۸۷۷* و شماره کارت ۸۸۹۰ - ۹۹۹۵ - ۹۹۱۸ - ۶۰۳۷ برای دریافت کمک‌های مردمی در طرح قربانگاه پیش بینی شده است.

خیران مراقب کلاهبرداری‌ها باشند

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی هم در گفت وگو با مهر بیان کرد: با توجه به در پیش بودن عید سعید قربان، کلاهبرداران با سوءاستفاده از نیات خیرخواهانه هموطنان و با تحریک احساسات آنان و انتشار تصاویری از افراد بی‌بضاعت و بیماران نیازمند به دنبال کلاهبرداری از کاربران فضای مجازی هستند.

سرهنگ قدرت الوانی ادامه داد: همچنین افراد سودجو با سوءاستفاده از نام موسسات و سازمان‌های خیریه معتبر و از طریق فضای مجازی اقدام به فعالیت کرده و از کاربران فضای مجازی درخواست کمک‌های مالی برای کمک به نیازمندان کرده و سپس پول‌ها را به حساب خود واریز و از این طریق مبالغ هنگفتی را به جیب می‌زنند.

وی خواستار هوشیاری مردم وخیران شد و افزود: کلاهبرداری مجرمان سایبری با ارسال پیامک‌های حاوی لینک‌های جعلی افراد را به درگاه‌های بانکی فیشینگ هدایت و اقدام به سرقت اطلاعات کارت بانکی آن‌ها کرده و در نهایت حساب بانکی افراد را خالی می‌کنند.

سرهنگ الوانی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم برای واریز نذورات و کمک‌های خیرخواهانه خود از اصالت و صحت موسسه خیریه مطمئن شده و از واریز مبالغ به حساب‌های نامعتبر و شخصی و از طریق شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

وی با بیان اینکه سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.cyberpolice.ir آماده دریافت گزارش‌های مردمی است، گفت: همچنین شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر استان است.

آنچه مسلم است حرکت حضرت ابراهیم (ع) در مورد قربانی کردن اسماعیل به شکلی تمام، درسی برای زندگی افراد است و تاکید بر حذف خودمحوری از سبک زندگی دارد. حضرت ابراهیم (ع) حتی خواسته‌های مشروع خود را لحاظ می‌کند و از همه چیز به خاطر روش عشق ورزی و عقل قدسی می گذرد… این درسی است که در سبک زندگی از اعمال حج و به ویژه عید قربان می‌توان گرفت.