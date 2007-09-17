رمضان و افزایش تدابیر امنیتی در مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، با توجه به اینکه ماه رمضان در فلسطین از پنجشنبه گذشته آغاز شده است، مدتها قبل رژیم اشغالگر اسرائیل به منظور کاهش نمازگزاران و ممانعت از حضور آنها در مسجدالاقصی برای اقامه نماز و شعائر دینی تدابیر امنتیی و نظامی را افزایش داده است تا از ازدحام نمازگزاران و روزه داران و ورود آنها به مسجدالاقصی ممانعت به عمل آورد.

بنابراین با آغاز ماه مبارک رمضان اطراف مسجدالاقصی به یک پایگاه نظامی تبدیل شد که مورد حراست و نگهبانی نیروهای امنیتی، پلیس، نگهبانان مرزها قرار گرفت. از این رو آنها سعی داشته اند با افزایش تدابیر نظامی در اطراف قدس و معابر منتهی به شهر مذکور، جلوی اقامه نمازهای مسلمانان به ویژه نماز جمعه آنها را بگیرند.

اما مسلمانان قدس با وجود تدابیر شدید امنیتی به استقبال این ماه رفتند و از صبح پنجشنبه با انواع فانوسها و چراغها به تزئین خیابانها و کوچه ها پرداختند . این اقدامات که ازسوی اداره اوقاف قدس در نظر گرفته شده بود، زمینه ای برای حمایت از مسلمانان را فراهم آورد تا آنها بتوانند در این ایام به خواندن نماز و قرائت قرآن در مسجدالاقصی بپردازند.

بنابراین بنا به عادت هر ساله همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، مسلمانان فلسطین تمام خیابانها و کوچه های قدیمی قدس و حتی ورودیهای مسجدالاقصی را با چراغ و فانوس تزئین کردند.

این در حالی است که اسرائیل اعلام کرده بود: به کودکان، زنان، پیران و جوانان اجازه نمی دهد به مسجدالاقصی بیایند و از مدتها قبل در ورودیهای مسجدالاقصی صدها سرباز نظامی و هزاران نفر در خیابانهای اطراف مستقر شدند که با آغاز ماه رمضان مراقب مسلمانان باشند.

اما در صبح جمعه خیابانهای قدس در یک حرکت غیر عادی بسیار مزدحم و شلوغ شدند، چرا که اتوبوسها تاکسی ها و مینی بوسها راهی شهر قدس شدند تا نماز جمعه را با بیش از 100 هزار نمازگزار در مسجدالاقصی اقامه کنند، به گونه ای که برخی از مسلمانان از صبح تا عصر آنجا بودند و عصر آنجا را ترک کردند و گروه دیگری جایگزین آنها شدند، طی این روز حتی افطاری نیز به مسلمانان و روزه داران داده شد تا مسلمانان از برکات این ماه بهره بیشتری ببرند.

مسلمانان فلسطین همچنان با اقتدار ایستاده اند و ایام ماه مبارک رمضان را در کنار تدابیر شدید امنیتی و نظامی اسرائیل به اقامه شعائر دینی خود می پردازند.