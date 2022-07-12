آخرین وضعیت نرخ گذاری برای غذا و اجاره بها در سال تحصیلی آینده

هاشم داداش پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش قیمت غذا و خوابگاه دانشجویی در سال تحصیلی آینده گفت: در حال حاضر در خصوص افزایش قیمت غذا و خوابگاه دانشجویی برای سال تحصیلی آینده تصمیم گیری نشده و در حال بررسی آن هستیم.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است تصمیمی را اتخاذ کنیم که آن تصمیم درآمد و هزینه‌هایی که به دانشجو تحمیل می‌شود را در نظر گرفته و بتواند با شرایط و اقتضائات روز نیز تطبیق یابد.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: دانشجویان خود می‌دانند که قیمت یک غذای معمولی قیمت خیلی بالایی است در حالی که دانشجو نهایت ۳ هزارتومان بیشتر برای آن لحاظ نمی‌کند و مابه التفاوت آن را باید دولت پرداخت کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال دو یا سه سال پیش هزینه‌ای که دانشجو برای غذا پرداخت می‌کرد و قیمت تمام شده غذا یک چهارم بود و دانشجو فقط یک چهارم قیمت غذا را پرداخت می‌کرد، اما اکنون به ۵ الی ۶ درصد رسیده است یعنی به یک باره آن یک چهارم قیمت غذایی که دانشجو پرداخت می‌کرد، حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است و حدود ۹۳ الی ۹۴ درصد قیمت غذا را دولت پرداخت می‌کند.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: طبیعی است که دولت منابع کافی برای پاسخگویی این نیاز ندارد طبیعی است با شرایط قبلی، دانشجو نیز باید بخش کوچکی از این منابع را تأمین کند تا بتوانیم با کیفیت بهتری از این فضای موجود عبور کنیم.

وی ادامه داد: ما می‌دانیم که این شرایط کرونایی، بخش رفاهی جامعه را تحت تأثیر قرار داده و از طرفی جیب دولت را نیز کوچک‌تر کرده است بنابراین باید طوری تصمیم بگیریم، در عین حال که منابع دولت را در اختیار دانشجو قرار می‌دهیم، دانشجویان نیز مشارکت کرده و در یک سطحی بخشی از منابع را جبران کنند.

داداش پور افزود: اما در عین حال تمام تلاش ما این خواهد بود که این جبران قیمت‌ها طوری نباشد که دانشجو دچار چالش شود.