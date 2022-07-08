به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد علی آل هاشم در جلسه هماهنگی برنامه‌های عید غدیر در استان گفت: واقعه غدیر فرصتی طلایی برای درک بهتر معارف اسلامی و شناخت تاریخ اسلام و فصل جدایی تاریخ اسلام و جاهلیت است و بر همه مسلمانان جهان واجب است که غدیر را شناخته و فرهنگ و آموزه‌های آن را درک کنند.

وی غدیر را یکی از بزرگترین وقایع تاریخ جهان عنوان و خاطرنشان کرد: وظیفه امروز ما نسبت به بزرگداشت غدیر فراوان و بسیار سنگین و اهم آنها شناخت و شناساندن فرهنگ غدیر است.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه غدیر دانشگاهی جاودانه است که آموزه‌های آن بی پایان و انسان ساز است، افزود: چشاندن شیرینی اعتقاد به ولایت از طریق احیا سنت حسنه رسیدگی به محرومان از طریق کمک‌ها و مواسات مومنانه همچنین احیا و گسترش فرهنگ اطعام غدیری و برپایی سفره‌های احسان علوی از دیگر وظایف ما در قبال غدیر است.

وی ادامه داد: پخش و شرح خطبه نبی اعظم (ص) در غدیر خم و شرح میدانی مفاهیم و معارف فنی آن متناسب با فهم مخاطبین، تجلیل از ترویج فرهنگ تکریم و تجلیل از سادات گرانقدر در روز غدیر برای ریشه دار ساختن خاندان رسالت و امامت از دیگر وظایف ما در جامعه امروز است.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین با بیان اینکه غدیر از نظر هنری مظلوم واقع شده است، از هنرمندان خواست در این رابطه تلاش مضاعفی داشته باشند و واقعه غدیر را به زبان هنر واقع نمایی کنند.

حجت الاسلام کاملی فر دبیر اجرایی بنیاد بین‌المللی غدیر در استان نیز با اشاره به برنامه‌های متنوع فرهنگی این بنیاد در استان به مناسبت هفته امامت و ولایت، برگزاری مراسم جشن در سنگفرش مصلی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی موکب ها، اعزام بسیجیان به اردوهای جهادی، توزیع بسته‌های معیشتی، برگزاری کنگره شعر ترکی، همایش‌های بزرگ خانوادگی غدیر و برپایی کارگاه‌های غدیر شناسی را از جمله این برنامه‌ها ذکر کرد.