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۱۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۷

مدیرکل محیط زیست بوشهر:

تیراندازی شکارچیان به محیط‌بانان در بوشهر/ ۲نفر مصدوم شدند

تیراندازی شکارچیان به محیط‌بانان در بوشهر/ ۲نفر مصدوم شدند

بوشهر- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از تیراندازی شکارچیان به محیط‌بانان در استان بوشهر خبر داد و گفت: دو نفر در این حادثه مصدوم شدند.

فرهاد قلی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محیط بانان در منطقه حفاظت شده مند پس از شناسایی و تعقیب شکارچیان غیرمجاز به آنها دستور ایست دادند ولی شکارچیان به سمت آنها تیراندازی کردند.

وی با اشاره به اینکه شکارچیان قصد شکار آهو در این منطقه را داشته‌اند، افزود: محمد رضا زارعی و اصغر اسماعیلی از محیط بانان شهرستان دیر در این حادثه مجروح شدند و برای مداوا به بیمارستان کنگان منتقل شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر حال یکی از محیط‌بانان را مطلوب توصیف کرد و ادامه داد: حال عمومی محیط‌بان زارعی رضایت بخش نیست و تحت عمل جراحی قرار دارد.

وی از پیگیری قضائی برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه خبر داد.

کد مطلب 5533479

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