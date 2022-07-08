فرهاد قلی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محیط بانان در منطقه حفاظت شده مند پس از شناسایی و تعقیب شکارچیان غیرمجاز به آنها دستور ایست دادند ولی شکارچیان به سمت آنها تیراندازی کردند.

وی با اشاره به اینکه شکارچیان قصد شکار آهو در این منطقه را داشته‌اند، افزود: محمد رضا زارعی و اصغر اسماعیلی از محیط بانان شهرستان دیر در این حادثه مجروح شدند و برای مداوا به بیمارستان کنگان منتقل شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر حال یکی از محیط‌بانان را مطلوب توصیف کرد و ادامه داد: حال عمومی محیط‌بان زارعی رضایت بخش نیست و تحت عمل جراحی قرار دارد.

وی از پیگیری قضائی برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه خبر داد.