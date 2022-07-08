۶۰ میلیارد ریال به پروژه سالن شهید سلیمانی برازجان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی قدوسی در سخنرانی پیش از خطبه امروز نماز جمعه شهر برازجان اظهار داشت: انقلاب اسلامی اثرات جدی بر جهان گذاشت و امروز تمام تلاش دشمنان بر این است که نگذارند اهداف و آرمان‌های اسلامی در قالب آزادی، استقلال معنویت و پیشرفت تحقق یابد و جامعه نوینی ایجاد کند.

امید مردم بسیار مهم است و جز از طریق خدمت و پیشرفت برای جامعه محیا نمی‌شود

وی در حوزه اجرایی به خدمات شهری اشاره و بیان کرد: تشکیل سازمان پسماند و تمرکز مدیریت در این بخش و سازمان بخشی به سایت دفع زباله، خرید دستگاه بازیافت زباله و استقرار آن در سایت پسماند از برنامه‌های آتی است.

شهردار برازجان با اشاره به خدمات در حوزه عمرانی و شهرسازی خاطرنشان کرد: در بخش آسفالت که مطالبه و اولویت اول مردم شریف است با رایزنی صورت گرفته ۵۰۰ تن قیر رایگان ساخت آسفالت شروع کردیم.

وی ادامه داد: با بکارگیری بخش خصوصی پنج اکیپ آسفالت را فعال کردیم که دو اکیپ در زمینه تأمین خودرو و ماشین آلات راهسازی فعال کردیم؛ یکی را برای تسطیح و زیرسازی برای آسفالت و یکی دیگر را برای جمع آوری مصالح برای تولیدات سنگ شکن در تولید آسفالت و با یک کارخانه آسفالت برای تولیدات بیشتر آسفالت انجام شده.

قدوسی بیان کرد: بلوار شهید مزارعی و ۳۰ پروژه عمرانی را برای شروع فعالیت آماده کرده‌ایم و اقدامات و مقررات لازم برای احداث و بهسازی را آغاز کردیم که خیابان دانش آموز، شمال میدان مجاهد، خیابان شهید کشتکار از برنامه‌ها است.

قدوسی در مورد اقدامات صورت گرفته در حوزه مالی بیان داشت: تغییر و تحولات اداری در راستای فعالیت‌های حفاظت بیشتر از سرمایه‌ها، اموال مردم و بیت المال و صرفه جویی در اعتبارات و هزینه کرد و کاهش هزینه‌های مالی، افزایش نظارت و بازرسی‌های سازمانی و اصلاح امور اداری افزایش درآمد انجام شده است.

وی با اشاره به تغییرات مدیریتی در بخش تولیدات سنگ شکن و تبدیل آن از ضررده بودن به سوددهی گفت: چابک سازی سیستم اداری و خدمات مالی روان‌تر و انجام امور اداری پرسنل در راستای افزایش انگیزه پرسنل اداری و کارگری و صدور احکام حقوقی و تبدیل وضعیت ایثارگران و افرایش حقوق ۵۷ درصدی کارکنان از دیگر اقدامات بوده است.

شهردار برازجان افزود: با برنامه ریزی های متنوع و در عین حال کم هزینه، هفته فرهنگی برازجان را برگزار کردیم و برای اولین بار مراسم تجلیل از حافظان و قاریان ممتاز قرآن برگزار شد و تجلیل از پیشکسوتان ورزشی، فرهنگی مذهبی و حذف هزینه‌های گراف بی محتوا و اجرای برنامه‌های ارزشی، صورت گرفت.

شهردار برازجان با اشاره به پیشرفت ۴۰ درصدی احداث کمپ نگهداری سگ‌های بلا صاحب، در مورد اصلاح ورودی شهر برازجان از سمت شیراز اظهار داشت: اصلاح ورودی بعد از ۱۵ سال اجرایی شده است.

قدوسی با اشاره به احداث دهکده گردشگری در زمین‌های کوهپایه‌ای صو در مورد محدوده شهری گفت: افرایش محدوده شهری و رفع مشکل ۱۵ ساله آن منطقه صورت گرفت.