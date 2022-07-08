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۱۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۱۴

شهردار برازجان:

۶۰ میلیارد ریال به پروژه سالن شهید سلیمانی برازجان تخصیص یافت

۶۰ میلیارد ریال به پروژه سالن شهید سلیمانی برازجان تخصیص یافت

بوشهر- شهردار برازجان گفت: ۶۰ میلیارد ریال به پروژه احداث سالن هزار نفری شهید حاج قاسم سلیمانی برازجان تزریق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی قدوسی در سخنرانی پیش از خطبه امروز نماز جمعه شهر برازجان اظهار داشت: انقلاب اسلامی اثرات جدی بر جهان گذاشت و امروز تمام تلاش دشمنان بر این است که نگذارند اهداف و آرمان‌های اسلامی در قالب آزادی، استقلال معنویت و پیشرفت تحقق یابد و جامعه نوینی ایجاد کند.

امید مردم بسیار مهم است و جز از طریق خدمت و پیشرفت برای جامعه محیا نمی‌شود

وی در حوزه اجرایی به خدمات شهری اشاره و بیان کرد: تشکیل سازمان پسماند و تمرکز مدیریت در این بخش و سازمان بخشی به سایت دفع زباله، خرید دستگاه بازیافت زباله و استقرار آن در سایت پسماند از برنامه‌های آتی است.

شهردار برازجان با اشاره به خدمات در حوزه عمرانی و شهرسازی خاطرنشان کرد: در بخش آسفالت که مطالبه و اولویت اول مردم شریف است با رایزنی صورت گرفته ۵۰۰ تن قیر رایگان ساخت آسفالت شروع کردیم.

وی ادامه داد: با بکارگیری بخش خصوصی پنج اکیپ آسفالت را فعال کردیم که دو اکیپ در زمینه تأمین خودرو و ماشین آلات راهسازی فعال کردیم؛ یکی را برای تسطیح و زیرسازی برای آسفالت و یکی دیگر را برای جمع آوری مصالح برای تولیدات سنگ شکن در تولید آسفالت و با یک کارخانه آسفالت برای تولیدات بیشتر آسفالت انجام شده.

قدوسی بیان کرد: بلوار شهید مزارعی و ۳۰ پروژه عمرانی را برای شروع فعالیت آماده کرده‌ایم و اقدامات و مقررات لازم برای احداث و بهسازی را آغاز کردیم که خیابان دانش آموز، شمال میدان مجاهد، خیابان شهید کشتکار از برنامه‌ها است.

قدوسی در مورد اقدامات صورت گرفته در حوزه مالی بیان داشت: تغییر و تحولات اداری در راستای فعالیت‌های حفاظت بیشتر از سرمایه‌ها، اموال مردم و بیت المال و صرفه جویی در اعتبارات و هزینه کرد و کاهش هزینه‌های مالی، افزایش نظارت و بازرسی‌های سازمانی و اصلاح امور اداری افزایش درآمد انجام شده است.

وی با اشاره به تغییرات مدیریتی در بخش تولیدات سنگ شکن و تبدیل آن از ضررده بودن به سوددهی گفت: چابک سازی سیستم اداری و خدمات مالی روان‌تر و انجام امور اداری پرسنل در راستای افزایش انگیزه پرسنل اداری و کارگری و صدور احکام حقوقی و تبدیل وضعیت ایثارگران و افرایش حقوق ۵۷ درصدی کارکنان از دیگر اقدامات بوده است.

شهردار برازجان افزود: با برنامه ریزی های متنوع و در عین حال کم هزینه، هفته فرهنگی برازجان را برگزار کردیم و برای اولین بار مراسم تجلیل از حافظان و قاریان ممتاز قرآن برگزار شد و تجلیل از پیشکسوتان ورزشی، فرهنگی مذهبی و حذف هزینه‌های گراف بی محتوا و اجرای برنامه‌های ارزشی، صورت گرفت.

شهردار برازجان با اشاره به پیشرفت ۴۰ درصدی احداث کمپ نگهداری سگ‌های بلا صاحب، در مورد اصلاح ورودی شهر برازجان از سمت شیراز اظهار داشت: اصلاح ورودی بعد از ۱۵ سال اجرایی شده است.

قدوسی با اشاره به احداث دهکده گردشگری در زمین‌های کوهپایه‌ای صو در مورد محدوده شهری گفت: افرایش محدوده شهری و رفع مشکل ۱۵ ساله آن منطقه صورت گرفت.

کد مطلب 5533586

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