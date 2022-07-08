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۱۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۲۷

امام جمعه آستارا:

پرداخت مالیات باید به یک فرهنگ همگانی تبدیل شود

پرداخت مالیات باید به یک فرهنگ همگانی تبدیل شود

رشت- امام جمعه آستارا با اشاره به نقش مهم مالیات در تأمین منابع مالی و توسعه زیرساخت‌ها، گفت: پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی باید به یک فرهنگ همگانی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد باقری ارومی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته آستارا با گرامیداشت روز عرفه با اشاره به اهمیت دعا و بهره گیری از فرصت‌های معنوی، گفت: دعا و نیایش راه صحبت کردن بندگان با خداوند و در مقابل این دعا وعده اجابت داده شده است.

وی در ادامه به پیام مقام معظم رهبری به کنگره عظیم حج، وحدت و اتحاد مسلمانان را مهمترین دستاورد و ثمره این عبادت عظیم و اجتماع بزرگ مسلمانان عالم دانست، افزود: در سایه معنویت عمل به دستورات دین به ویژه قرآن و عمل به سیره و روش پیامبر اکرم (ص) محقق شده و باعث نقش بر آب شدن حیله و نیرنگ دشمنان می‌شود.

امام جمعه آستارا همچنین به روز مالیات، به نقش مهم آن در تأمین منابع مالی کشور و هزینه کرد در توسعه زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: مالیات از دیرباز در جوامع بشری و در تمدن اسلامی و ایرانی تحت عنوان خراج وجود داشته و امروزه در سراسر دنیا به خصوص در کشورهایی که معادن و منابع زیرزمینی ندارند به عنوان مهمترین عامل تأمین بودجه است.

حجت الاسلام باقری با اشاره به قانون جدید محاسبه مالیات بر اساس تراکنش مالی دستگاه‌های کارت خوان، تصریح کرد: این اقدام تا حد زیادی می‌تواند جلوی فرار مالیاتی و اجرای عدالت در زمینه پرداخت مالیات را فراهم کند و یقیناً با تمهیداتی که اندیشیده شده است میزان قابل توجهی از تراکنش‌ها شامل بخشودگی و معافیت‌های مالیاتی می‌شود.

وی با بیان اینکه پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای سایر مشاغل باید به یک فرهنگ همگانی تبدیل شود، افزود: باید همه کمک کنیم در راستای اقدام دولت در اصلاح ساختار اقتصادی، اقتصاد درون زای برون گرا و همچنین اقتصاد بدون نفت محقق شود.

امام جمعه آستارا با اشاره به هفته عفاف و حجاب بر ضرورت رعایت پوشش مناسب برای آقایان و بانوان تأکید کرد و گفت: هم دین اسلام برای حفظ کرامت ارزش انسان به ویژه زنان دستور به حجاب داده است و اقوام مختلف ایرانی نیز در دوره‌های گوناگون از حجاب و پوشش کامل استفاده کرده اند.

وی به ابلاغ آئین نامه حجاب و عفاف و ضرورت اجرای آن در دستگاه‌های دولتی اشاره و اضافه کرد: کارکنان دولتی و دستگاه‌ها و نهادها برای انتساب به دولت و نظام باید نسبت به حجاب و عفاف دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیاز به اقدامات گسترده و ایجاد زیرساخت‌های فکری و فرهنگی دارد، اظهار کرد: اجرای محدودیت در ارائه خدمات به افراد بی حجاب و بد حجاب به عنوان یک اقدام سلبی لازم است اما کافی نیست. چقدر خوب است که این محدودیت برای همه قانون شکنان همانند گران فروشان، کم فروشان، متخلفین اداری و اقتصادی هم اعمال شود.

کد مطلب 5533590

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