مزرعه پدري ، بازسازي يك واقعه تاريخي

فيلم مزرعه پدري تصاوير بسيار تكان دهنده از كشته شدن نيروهاي رزمنده بسيجي را به تصوير مي كشد. بعد از گذشت سالها از توليد فيلم هاي دفاع مقدس، جلوه هاي ويژه در فيلمهاي ملاقلي پور روزبه روزقوام يافته تروتصاوير حاصل واقعي ترمي نمايد. اگردرآثار اين فيلمساز گشتي بزنيم تصاوير تاثيرگذار بسياري را به خاطر مي آوريم ازسكانس تاثير گذار فيلم " نجات يافتگان" مربوط به شهيد شدن تعدادي از مجروحين با تيربار دشمن گرفته تا انفجارات عظيم فيلم قارچ سمي ، اگردر بعضي از سكانهاي فيلمهاي قبلي ملاقلي پور جنگ ديده مي شود اينبار تقريبا درتمام صحنه ها شاهد وقوع جنگي عظيم هستيم با اين تفاوت كه تمام خشونت موجود در فيلم براي رسيدن به يك زندگي آرام است.

هر چند ملا قلي پور در آثارش داستان آدمهاي خودش را روايت مي كند اما همواره از گوشه هاي واقعي جنگ عراق عليه ايران به خوبي بهره جسته است مزرعه پدري نيز از اين قاعده مثتثني نبوده بلكه اساسا اين فيلم با بازسازي يك واقعه تاريخي مي پردازد. شايد دانستن خلاصه اي از ماجراي ماوقع كه دستمايه فيلم مزرعه پدري است خالي از لطف نباشد.

تيپ 27 حضرت رسوال (ص) به فرماندهي جاويدالاثر حاج احمد متوسليان درمرحله اول عمليات فتح المبين مامورمي شود. براي انهدام توپخانه دشمن خط را شكافته به عمق 25 كيلومتري پشت خطوط دشمن نفوذ كند فيلم مزرعه پدري بازسازي ماجراي رشادتها و شهادتهاي گردان حبيب ابن مظاهر به فرماندهي محسن وزوايي است كه در ارتفاعات علي گره زد با دشمن درگير مي شود و در نهايت با انهدام توپخانه سپاه چهارم عراق عملا دشمن را فلج كرده موجبات پيروزي نهايي در دو مرحله بعدي فتح المبين مي شود. انهدام و به غنيمت گرفتن 165 قبضه توپ 182، 152 و 130 ميلي متري حاصل يكي از حيرت آورترين عملياتهاي تيپ 27 حضرت رسوال (ص) است كه بعدها به لشكر 27 تبديل مي شود. محسن وزوايي بعد از اين عمليات به فرماندهي لشكر ده سيد الشهدا (ع) منصوب مي شود . البته همه اين اطلاعات در فيلم ديده نمي شود اما مزرعه پدري به خوبي ميزان هزينه اين پيروزي را نشان مي دهد.

آخرين ساخته ملاقلي پور فيلمي در ژانر جنگي اما به شدت زد جنگ است. همه تا پاي جان ايثار مي كنند اما هيچكدام علاقمند جنگ نيستند و فقط براي بازپس گيري حقي تلاش مي كنند كه از آنها گرفته شده. از خود گذشتگي همسر محمود و انفجار پايگاه عراقي ها به انتقام از تجاوز سربازان عراقي به ناموس مردم است حركت محمود به طرف مزرعه اي كه درخاطراتش نقش جدي دارد و درنهايت شهادتش براي بازپس گيري اين مزرعه سرسبز است . پدري براي مراقبت ازفرزندش كه بي سيم چي گردان است به انها پيوسته ، عده كيثري فقط براي خاموش كردن توپهايي كه گلوله هاشان بر سر مردم شهرها مي ريزد مي جنگند. فيلم همچنين در لايه اي ديگر بحثي تازه را پيگيري مي كند.

انديشه اي كه اين روزها جوانان و نوجوانان ما را با خود درگير ساخته و درفيلم هم آنرا مي بينيم توجه كنيد به چند جوان در سالن همايش كه به جنگ ذكر تاريخ گذشته اعتراض مي كنند در طول فيلم هم دايم فرزندان محمود مانع ادامه حركت او درجنگ مي شوند فرزنداني كه اگراز گلوله باران شهر جان سالم به در برده بودند امروز جامعه ي را تشكيل مي دادند كه علت ادامه جنگ را نمي فهمد . همسر محمود هم كه در گلوله باران شهر كشته شده در نقطه مقابل ، محمود را به ادامه حركت تشويق مي كند زيرا او به خوبي مي داند و مي دانسته علت شركت همسرش و مردان ديگر درجنگ چيست. خاموش كردن آتش جنگي كه همه چيز را از آنها گرفته. ملاقلي پور با خلق شخصيت هاي خود مي گويد اگر امثال محمودها توپ هاي جنگي را خاموش نمي كردند جوانان امروز سرنوشتي نامعلوم داشتند اگرخوب به اطراف خود نگاه كنيم همه كساني كه به صورت جدي زخم خورده جنگ عراق عليه ايران هستند هيچگاه نمي پرسند دليل جنگيدن ما چه بوده زيرا جواب اين سوال را با پوست و گوشت خود لمس كرده اند اما كساني كه در شرايط سالهاي 59 تا 63 نبودند ياشرايط را نمي فهمند و يا نمي خواهند بفهمند دائم اين پرسش را تكرار مي كند بدون آنكه براي دريافت پاسخ تامل كنند.

عباس عبدالعلي زاده - خبرنگار سينمايي مهر

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