تجهیزات کشتارگاه دام جهرم مربوط به ۵۰ سال پیش است

به گزارش خبرگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین مدبر در خطبه های نماز جمعه جهرم گفت: دعای «عرفه» گنج ارزشمندی از امام حسین (ع) است که به شیعیان خود هدیه کردند.

امام جمعه جهرم با اشاره به اینکه بند بند این دعا اوج معارف و آموزه های دینی ما است، همگان را برای شرکت در برنامه روز «عرفه» و زمزمه این دعای نورانی دعوت کرد.

وی با اشاره به اینکه کشتارگاه دام جهرم با امکانات ۵۰ سال قبل فعالیت می کند، بیان کرد: بیش از ۳۰۰ دام سبک و سنگین روزانه در این کشتارگاه ذبح می شود و از مسؤلان می خواهیم در اسرع وقت به مشکلات کشتارگاه رسیدگی و برای آینده نیز به فکر کشتارگاه مکانیزه باشند.

حجت الاسلام مدبر همچنین به روز «حجاب و عفاف» اشاره کرد و اظهار داشت: در ماجرای کشف حجاب رضاخان مردان و زنان باغیرت و عفیف در مسجد «گوهرشاد» مشهد جمع شدند و اعتراض خود را اعلام کردند که دژخیمان رضا خان همه آنها را گلوله باران کردند.

وی با اشاره به اینکه به خاطر دفاع از حجاب هزاران نفر را به شهادت رساندند، گفت: حجاب فرمان خداست و کسی که حجاب ندارد با خدا لجبازی می کند.

امام جمعه جهرم با تاکید بر اینکه حجاب یک پدیده انسانی و فطری بوده و در همه ادیان آسمانی مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در کتاب مقدس و منابع مسیحی همچون انجیل صراحتا دستور حجاب را می بینیم.