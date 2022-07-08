امر به معروف در برابر فسادهای اخلاقی وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجتبی میردامادی در خطبه‌های عبادی – سیاسی نماز جمعه این هفته اصفهان با بیان اینکه رمز رستگاری صبر است، اظهار داشت: در شرایط فعلی جامعه صبر بهترین کار است تا در ادامه گشایش داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در قرآن نیز بارها به صبر اشاره شده است، ابراز داشت: از این رو همه مسلمانان و مردم عزیز کشور به به صبر و شکیبایی دعوت می‌کنم.

امام جمعه موقت اصفهان ضمن تبریک عید قربان و همچنین روز عرفه افزود: رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند دشمن نمی‌تواند بفهمد در این عالم محاسبات دیگری به جز محاسبات سیاسی وجود دارد، نباید فقط به فکر، عقل و قدرتمان تکیه کنیم، سنت‌های الهی بالاتر از این‌ها است.

وی تصریح کرد: اگر در برابر دشمنان خدا بایستیم نتیجه قطعاً پیروزی است اما اگر دچار اختلاف، عافیت طلبی و سستی شویم نتیجه شکست بوده و این سنت الهی است.

ضروری است استعدادها در کشور به کار گرفته شود

حجت الاسلام میردامادی در ادامه با بیان اینکه ضروری است استعدادها در کشور به کار گرفته شود، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم گرداننده جهان خدا است و اگر در مسیر خداوند باشیم، قطعاً بر کفر جهانی غالب خواهیم شد. بسیاری از مشکلات از طریق دعا حل شدنی است.

وی با بیان اینکه از روز اول انقلاب تاکنون چندین توطئه بزرگ نابودکننده توسط دشمن اجرا شد که به نتیجه نرسید، افزود: ابتدا طرح جنگ و حمله نظامی انجام شد که ایران توانست پس از هشت سال جنگ در برابر دنیا مقاومت کند و دنیا پیروزی ایران را پذیرفت. این پیروزی از جانب خدا بود.

امام جمعه موقت اصفهان درادامه با اشاره به روز مالیات، پرداخت مالیات را منجر به برقراری عدالت اقتصادی در جامعه دانست و گفت: باید آنهایی که درآمد بیشتری دارند نسبت به تأمین هزینه‌های کشور بیشتر کمک کنند مسئولان اداره دارایی باید توجه داشته باشند کاری نکنند کارگاه‌های کوچک براساس ناتوانی پرداخت مالیات تعطیل شود.

ممیزان مالیاتی باید افراد متدین باشند

وی با اشاره به اینکه ممیزان مالیاتی باید افراد متدین باشند، اظهار داشت: مردم برای پرداخت مالیات مخالفتی ندارند. فقط باید عشق به این کار در مردم ایجاد شود. همانطور که مردم وجوهات شرعی را با شوق پرداخت می‌کنند در مالیات نیز می‌توان چنین علاقه‌ای ایجاد کرد.

حجت الاسلام میردامادی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برخورد نیروی انتظامی با فسادهای اخلاقی ادامه داد: نیروی انتظامی وظیفه خود در خصوص جلوگیری از فسادهای اخلاقی را انجام می‌دهد اما امر به معروف و نهی از منکر تکلیف همه است.

وی اضافه کرد: بی حجابی یک جنگ آمریکایی است که برای تهی کردن کشور از معنویات به راه افتاده؛ دشمنان با بی حجابی قصد دارند شهوت را جایگزین معنویت و ایمان کنند؛ همه باید دست به دست هم دهیم تا این معضل را از بین ببریم.