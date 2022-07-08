به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر سایری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته میامی به میزبانی مسجد جامع با بیان اینکه تقوای الهی بهترین توشه برای آخرت است، تاکید کرد: فلسفه همه عبادات برای رسیدن به تقوا بود و اگر انسان دنبال عاقبت بخیری است باید تقوای الهی داشته باشد.

وی با بیان اینکه راه سعادت راه جز تقوا نیست، ابراز کرد: یکی از تلاش‌های رژیم پهلوی کشف حجاب بود که در تحصن تعداد زیادی از هموطنان به دفاع از حجاب به شهادت رسیدند.

امام جمعه میامی با بیان اینکه انس با قرآن به مسئله حجاب کمک خواهد کرد، گفت: در بسیاری از فرایض در قرآن نسبت به عفاف و حجاب قرآن ریزترین مباحث را بیان کرده است.

سایری با بیان اینکه در آیه ۳۱ سوره مبارکه نور و آیات مختلف قرآن در مورد حجاب بیان شده است، ابراز کرد: قرآن در واجبات مانند نماز و روزه از کلیات صحبت کرده اما در مسئله حجاب جزئیات را نیز بیان کرده که برای مثال حضرت یوسف (ع) و حضرت مریم (س) به عنوان مظهر عفت در قرآن بیان شده است که نشان می‌دهد تا چه اندازه به عفاف در دین اسلام تاکید شده است.

وی با بیان اینکه حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: حجاب افضل عبادات است و حضرت زهرا سلام الله علیها باید الگویی برای بانوان باشند، گفت: همه شهدا دارای سه هدف مشترک بودند که نخستین آنها دفاع از اسلام، دومین آنها پشتیبان ولایت و آخرین آنان حجاب است.

امام جمعه موقت میامی با بیان اینکه دشمن دنبال حجاب زدایی است و باید مراقب باشیم، گفت: همواره ایران اسلامی در مسیر خود با توطئه‌های دشمنان روبرو شده اما همیشه با حضور به موقع مردم این توطئه‌ها خنثی شدند.

سایری افزود: هجدهم تیرماه سال ۵۹ توطئه آمریکایی نوژه علیه ملت ایران یکی از همین نمونه‌ها است که دشمن کار را تمام می‌دانست اما نمی‌دانست که این نظام و انقلاب صاحب دارد.

وی همچنین با بیان اینکه روز عرفه روز دعا و نیایش اصلی یکی از اعیاد بزرگ اسلامی است، افزود: روز عرفه روز دعا است و این روز را نباید به راحتی از دست دهیم. در روایات نیز تاکید شده که روز عرفه روز آمرزش گناهان است که جوانان به آن اهتمام داشته باشند.

امام جمعه موقت میامی گفت: درس عید قربان این است که هوای نفس را قربانی کنیم دشمن ترین دشمن انسان هوای نفس است که بسیاری از گرفتاری‌های انسان از هوای نفس است امروز کفار نیاز مبارزه با هوای نفس ندارم ما مسلمانان باید قربانی هوای نفس را داشته باشید منشأ گرفتاری‌های امروز هوای نفس است