آلودگی رودخانه های نوشهر وچالوس/ پای معدنکاران در میان است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: گل آلود و کدربودن رنگ آب رودخانه در شهرستان‌های نوشهر و چالوس در روزهای اخیر ابهام و شایعات زیادی درپی داشته است.

طی روزهای اخیر تصاویر و فیلم‌های زیادی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که حکایت از تغییر رنگ آب در رودخانه‌های نوشهر و چالوس را نشان می‌دهد، رودخانه‌های گردکل، چالوس، خیرود، امیرود و شهرود از جمله رودخانه‌هایی هستند که در این مناطق جریان دارد و رنگ آب‌ها کاملاً تغییر کرده است.

تفاسیر و اظهارنظرهای مختلفی درباره دلیل گل آلود و کدربودن آب رودخانه‌ها در نوشهر و چالوس نقل می‌شود، برخی شهروندان، اجرای پروژه‌های عمرانی از جمله سدسازی در بالادست و برخی‌ها فعالیت معدنکاران را دلیل تغییر رنگ آب رودخانه‌ها بیان می‌کنند.

یک شهروند چالوسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ماه گذشته شاهد تغییر رنگ و کدربودن آب بزرگترین رودخانه منطقه هستیم، افزود: رهاسازی پسماند و رسوبات معدنی توسط کارخانه‌های شن وماسه در بالادست مهمترین دلیل این آلودگی هاست.

رهاسازی پسماند و رسوبات معدنی توسط کارخانه‌های شن وماسه در بالادست مهمترین دلیل این آلودگی هاست

احمد جهاندار با بیان اینکه در حاشیه رودخانه چالوس، جمعیت زیادی زندگی می‌کنند، افزود: ورود گل ولای و رسوبات به این رودخانه، منظر بدی را ایجاد کرده و علاوه براین حیات آبزیان را به مخاطره انداخته است.

علیرضا خزایی شهروند نوشهری حاشیه نشین رودخانه گردکل نوشهر با بیان اینکه تاکنون وضعیت رودخانه گردکل به این شرایط نبوده است، افزود: با ورود گل ولای که از بالادست، کاملاً رنگ آب تغییر کرده و این رسوبات مستقیم به دریا می‌ریزد.

وی با اظهار اینکه در سواحل دریا نیز شاهد تغییر رنگ آب در دریا هستیم، افزود: با توجه به فصل شنا و تابستان، آلودگی آب رودخانه و ورود آن به دریا، مشکلات جسمی برای مردم ایجاد می‌کند.

وی تخریب اراضی در بالادست و فعالیت‌های ناشی از معدنکاری را در تغییر رنگ آب رودخانه‌های منطقه مؤثر دانست و خواستار جلوگیری از چنین روندی شد.

گل آلودبودن آب رودخانه‌های نوشهر چالوس، علاوه بر آنکه حیات آبزیان را به خطر انداخته، چشم اندازهای نازیبایی را در این شریان حیانی ایجاد کرده است. عده‌ای از مردم و کاربران، عدم رسوبگیری و بازکردن دریچه رسوبگیر کانال انحرافی آب رودخانه چالوس به داخل کانال بتنی انتقال آب در حاشیه جنگل نوشهر را سبب تغییر خواص شیمیایی آب عنوان می‌کنند که آسیب‌های جدی به آبزیان و زیست بوم‌های حساس رودخانه و دریا وارد کرده است.

فعالیت واحدهای معدنی در بالادست دلیل گل آلود بودن آب رودخانه‌ها است

محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل گل‌آلود بودن رودخانه‌ها به‌ویژه در مازندران، فعالیت برخی واحدهای معدنی در مناطق بالادست و رعایت نکردن ملاحظات زیست‌محیطی دانست و افزود: این اتفاقی که بارها در مناطق مختلف استان مشاهده شده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مورد گل‌آلود بودن آب رودخانه‌های نوشهر و چالوس نیز که طی روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، همین دلیل صدق می‌کند و ادعای مطرح شده مبنی بر باز کردن دریچه رسوب‌گیری کانال انحرافی رودخانه چالوس پیش از لایروبی صحت ندارد.

وی ادامه داد: بی‌توجهی برخی واحدهای معدنی به ایجاد حوضچه ترسیب و رعایت ضوابط زیست‌محیطیِ فعالیت معادن شن و ماسه سبب شده که آب رودخانه چالوس پیش از رسیدن به سد انحرافی و کانال انتقال آب گل‌آلود شود و با همان میزان کدورت آب به مناطق پایین‌دست برسد.

یخکشی تصریح کرد: این مسئله پیش از هر چیز سبب آسیب به تأسیسات آبرسانی موجود و تحمیل هزینه زیاد به حوزه مدیریت آب و آبرسانی شده است و با توجه به تأمین آب آشامیدنی بخشی از شهر نوشهر و روستاهای این شهرستان از منابع آبی موجود به‌ویژه چشمه گردوک که در دهه‌های گذشته بخشی از آب کشاورزی منطقه را تأمین می‌کرد، انتقال آب از کانال چالوس در فصل زراعی امری اجتناب‌ناپذیر است.

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران تصریح کرد: این شرکت به صورت مقطعی طبق برنامه زمان‌بندی سالانه با صرف هزینه‌های قابل توجه از محل اعتبارات دولتی، لایروبی این کانال را انجام می‌دهد، با این حال، بالا بودن میزان رسوبات و لای آورده شده ناشی از فعالیت معادن شن و ماسه توسط رودخانه به پشت سد انحرافی سبب می‌شود که لایروبی‌های انجام شده پاسخگو نباشد، طبیعتاً در چنین شرایطی به جای صرف هزینه‌های هنگفت و مستمر برای لایروبی خارج از قاعده، باید منابع تولید و ورود رسوبات به رودخانه چالوس را کنترل کرد.

در چنین شرایطی به جای صرف هزینه‌های هنگفت و مستمر برای لایروبی خارج از قاعده، باید منابع تولید و ورود رسوبات به رودخانه چالوس را کنترل کرد

وی افزود: این شرکت در حوزه فعالیت معادن حاشیه رودخانه فقط برای صدور مجوز استفاده از منابع آبی اعم از چاه، چشمه و رود با رعایت موازین و مقررات زیست‌محیطی و حفظ حقوق انفال فعالیت دارد و برخورد با واحدهای آلاینده در حیطه اختیارات این شرکت نیست و در این مورد نیز اداره حفاظت محیط زیست باید علل آلودگی و کدورت آب رودخانه‌ها را بررسی و برای جلوگیری از آن پیگیری کند.

به گزارش مهر، شدت بالای آلودگی آب رودخانه‌های منطقه و ورود این رسوبات به دریا سبب شده تا گردشگران و مسافران برای شنا به مناطق ممنوعه شنا که دارای آلودگی کمتری است بروند و این مسئله سبب بروز حادثه غریق برای ۱۶ مسافر طی یک ماه گذشته شده است.

همچنین ردیابی و ریشه یابی دلیل آلودگی آب رودخانه‌ها، سرنخ‌ها را به سوی معدنکاران در بالادست می‌کشاند و محیط زیست مازندران نیز رهاسازی رسوبات حاصل از شستشوی مصالح معدنی را در تغییر رنگ و آلودگی آب رودخانه‌ها دخیل می‌داند.

تغییر رنگ و آلودگی آب رودخانه‌ها وضعیت فاجعه باری را در منطقه ایجاد کرده و کارشناسان بهداشت و درمانی نیز نسبت به شیوع بیماری‌هایی از جمله روده‌ای، انگلی، وبا و غیره هشدار داده‌اند.