افتتاح نمایشی پروژه در کردستان نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا روز جمعه در جلسه شورای اداری استان کردستان در سنندج که با حضور رئیس جمهور و جمعی از اعضای هیأت دولت تشکیل شد، اظهار داشت: سفر امروز آیت الله رئیسی به کردستان نسبت به ۲۶ سفر دیگر استانی و حتی سفرهای رؤسای جمهور گذشته بسیار متفاوت و متمایز بوده است.

وی افزود: یکی از مهمترین تمایزهای این سفر میزان اعتبارات در نظر گرفته شده در بخش‌های اقتصادی و عمرانی است که در نوع خود بی سابقه است.

زارعی کوشا تصریح کرد: کردستان را استان محرومی نمی‌دانیم بلکه یکی از استان‌های باظرفیت ایران اسلامی است که در بخش‌های کشاورزی، معادن، گردشگری، تجارت و خدمات توانمندی‌های زیادی دارد.

وی نیروی انسانی توانمند را ظرفیت بزرگ کردستان برای توسعه همه جانبه عنوان کرد و گفت: نشانه‌هایی از اهتمام مردم به کار و تلاش و برادری و وحدت وجود دارد که می‌تواند زمینه توسعه استان باشد.

استاندار کردستان خاطر نشان کرد: با وجود همه ظرفیت‌های موجود در استان نمی‌توانیم منکر محرومیت حاکم در این منطقه شویم اما با حرکتی که دولت سیزدهم آغاز کرده امید می‌رود بخشی از این محرومیت‌ها طی سال‌های آینده برطرف شود.

زارعی کوشا تصریح کرد: در شاخص‌های مختلف با میانگین کشوری فاصله‌هایی داریم که نگران کننده است و باید با کارشبانه روزی آن را برطرف کنیم.

وی افزود: پروژه‌هایی در استان وجود دارد که دچار مرور زمان شده و بعد از گذشت ۲ دهه هنوز به بهره برداری نرسیده و این برای مردم آزار دهنده شده است.

استاندار کردستان اظهار داشت: توجه بیشتر به گردشگری و توسعه اقتصادی و بهره برداری از پروژه راه آهن از توقعات و مطالبات مردم این استان است که امیدواریم با نگاه ویژه ریاست جمهوری و هیأت دولت همراه شود.