قمی ها قربانی را در کشتارگاه‌ ذبح کنند/ نبود بیماری تب کریمه کنگو

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توحیدی فر در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم در مصلی این شهر، با اشاره به در پیش بودن عید سعید قربان اظهار داشت: بازرسان دامپزشکی به صورت ثابت و سیار در کشتارگاه‌های جاهد، پرتو، مجموعه کشتارگاهی مسجد جمکران و بهزیستی بر سلامت دام‌ها و کشتارها رصد دارند.

مدیر کل دامپزشکی استان قم عنوان داشت: پس از ذبح دام لازم است تا ۲۴ ساعت گوشت در دمای معمولی یخچال نگهداری شود که در این صورت ویروس‌های احتمالی آن از بین خواهد رفت.

وی در خصوص بیماری تب کریمه کنگو نیز ابراز داشت: این بیماری ویروسی، از کنه به دام انتقال می‌یابد که البته این بیماری قابلیت انتقال انسان به انسان را هم دارد.

توحیدی فر ابراز داشت: دامپزشکی مأموریت دارد تا در راستای جلوگیری از این بیماری از حیوان به انسان، انسان به انسان اقدامات لازم را انجام دهد و دامپزشکی تلاش دارد و کانون‌های این بیماری را رصد می‌کند.

مدیر کل دامپزشکی استان قم با بیان اینکه تاکنون موردی از بیماری تب کریمه کنگو در قم مشاهده نشده، از مردم قم خواست تا به منظور اطمینان از رعایت اصول بهداشتی قربانی خود را در کشتارگاه‌ها انجام دهند.

وی ادامه داد: بازرسان دامپزشکی سلامت محصولات گوشتی، ماهی، تخم مرغ، مرغ را مورد پایش قرار می‌دهند.

توحیدی فر با اشاره به حوادث اخیر جان باختن دو کودک در منطقه دامشهر قم به دلیل حمله سگ‌های ولگرد اظهار داشت: آنچه بر عهده دامپزشکی است اطمینان از سلامت سگ‌های دارای صاحب است در خصوص جمع اوری سگ‌های ولگرد در روستاها بر عهده دهیاری و در شهرها نیز بر عهده شهرداری است و در مناطق صنعتی و تولیدی همانند دامشهر بر عهده ماکان است.