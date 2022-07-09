دعای عرفه عامل تربیت و تهذیب نفس همراه با رحمت الهی بر بندگان است

حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت روز عرفه، روز دعا و نیایش، این روز را بزرگترین نعمت الهی بر بندگان عنوان کرده و اظهار کرد: دعای پرفیض عرفه، زمینه ساز تجلّی مغفرت و آمرزش خدا نسبت به بندگان بوده که دل‌های بندگان الهی از شوق و خشیت، خاضع گشته و با تمام اخلاص و نهایت بندگی سر در آستان پروردگار نهاده و این دعای پر فضیلت را زمزمه می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، در بیان اهمیت اعیاد ماه ذیحجه، گفت: دو عید مهم قربان و عرفه، از ارکان عملی اسلام در آئین مقدس حج است و همه مسلمانان به آن اعتقاد دارند و در این روز مسرور بوده و برای محرومان اطعام کرده و به همدیگر هدیه می‌دهند.

وی به فضیلت دعا و تضرع به درگاه الهی اشاره کرد و گفت: دعا وسیله قرب و نزدیکی مخلوق با آفریدگار و زمینه ساز آرامش روح و روان انسان است. اینکه انسان همواره در دعا تمام نگاه خویش را فقط به معبود متوجه می‌سازد و از غیر او چشم می‌پوشد در واقع نوعی یگانه‌پرستی و دوری از شرک را تمرین کرده و وحدانیت و یکتاپرستی را به‌عنوان شرط اول مسلمانی، به منصه ظهور می‌رساند.

حجت‌الاسلام جعفرزاده بصیرت افزایی را از برکات دعا و نیایش برشمرد و افزود: دعا و نیایش در حوزه‌ی شناختی، تأثیر شگرفی در خداشناسی، خودشناسی، مسؤولیت شناسی و بصیرت‌یابی دارد و در حوزه عاطفی، موجب افزایش احساس آرامش، تقویت دلبستگی به خدا، بالا بردن احساس حرمت خود و رشد و تعالی می‌شود و در حوزه رفتاری، منشأ اصلاح و تغییر رفتار، خیر رسانی و شفابخشی بوده و با پیشگیری از غفلت، عامل پیدایش بصیرت و روشنایی در دل و تأثیرناپذیری از وسوسه‌های شیطانی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در تبیین آثار تربیتی دعای عرفه اظهار کرد: دعای عرفه به رشد، تربیت و سلامت معنوی و فضائل اخلاقی انسان‌ها کمک کرده و از سقوط آنان در منجلاب ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی پیشگیری می‌کند و شناخت خدا، شناخت هستی، خودشناسی، شناخت تعلیم و تربیت الهی و شناخت خود و در مقام ایثار و خدمت به افراد اجتماع برآمدن، از مهم‌ترین آثار تربیتی این دعای پرفیض است.

حجت‌الاسلام جعفرزاده افزود: بهترین و عمیق‌ترین دعایی که برای این روز از امامان (ع) به ما رسیده است دعای عرفه امام حسین (ع) است که سرشار از معرفت و عشق به درگاه باری‌تعالی است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل، به برنامه معنوی قرائت دعای عرفه در اردبیل اشاره کرد و گفت: مراسم قرائت دعای عرفه همزمان با سراسر کشور روز شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ در محل مصلی امام خمینی (ره) اردبیل برگزار می‌شود.

وی گفت: در این مراسم حجت الاسلام حسین نوری به سخنرانی پرداخته و رئوف فنی اصل و اباصلت ابراهیمی به عنوان ادعیه خوان و عبدالله داداشی مداح مراسم به اجرای برنامه معنوی روز عرفه می‌پردازند.