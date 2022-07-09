سطح آمادگی تیم ملی جودو برای مسابقات کشورهای اسلامی بالا است

قاسم باغچقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تدابیری که مسئولان فدراسیون جودو داشتند، تیم ملی ایران در مسابقات کشورهای اسلامی حضور پیدا میکند و این مسئله نوید روزهای خوب برای جودو دارد.
عضو تیم ملی جودو ایران ادامه داد: اردوهای خوبی را پشت سر گذاشته ایم؛ در عراق اردوی مناسبی داشتیم و این اردوهای تدارکاتی به همراه مسابقات سطح آمادگی را افزایش داده است.
وی در خصوص جودو خراسان شمالی افزود: باید خصومتهای شخصی را کنار گذاشت؛ باید برای جودو استان دلمان بسوزد و برای مسائل شخصی این رشته ورزشی را در استان نابود نکنیم.
باغچقی بیان داشت: با تک تک حریفان مسابقات کشورهای اسلامی مسابقه داشته و بر آنها غلبه کردم اما جودو مسابقه لحظهها است و نباید کسی را دست کم گرفت؛ نمیتوان قول داد اما تمام تلاشم را میکنم.
عضو تیم ملی جودو ایران در انتها گفت: مسئولان فدراسیون پشت جودوکاران ایستادند و با تعلیق مقابله کردند تا ورزشکاران این رشته نابود نشوند.
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