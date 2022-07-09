سطح آمادگی تیم ملی جودو برای مسابقات کشورهای اسلامی بالا است

بجنورد- عضو تیم ملی جودو با اشاره به برگزاری اردوهای تدارکاتی مناسب، گفت: سطح آمادگی تیم ملی بالا است و به دنبال کسب نتایج مناسب در مسابقات کشورهای اسلامی هستیم.