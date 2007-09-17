30 تا 80 درصد شبکه آب رسانی روستایی قائمشهر فرسوده است

امید نیک نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در قائم شهر با اشاره به برخورداری 70 روستای بخش مرکزی قائمشهر از شبکه آب رسانی روستایی افزود: از 70 روستای برخوردار آب دربخش مرکزی قائمشهر 30 تا 80 درصد شبکه آب رسانی 40 روستا فرسوده است.
وی خاطر نشان کرد: طرح بازسازی شبکه فرسوده آب در 12 روستا با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد در حال اجراست و تا پایان سال جاری اجرای این طرح در چهار روستا به پایان خواهد رسید.
بخشدار مرکزی قائمشهر اعتبار لازم برای بازسازی شبکه آب روستایی بقیه روستاهای این بخش را 100 میلیارد ریال برآورد کرد.
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