تهیه و تدوین سند چشم انداز ٩ ساله تئاتر در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش زارعی در نشست تخصصی رؤسای حوزه‌های هنری منطقه ۵ کشور، گفت: حوزه هنری انقلاب اسلامی دارای یک چارچوب است و در مسیر تحقق اهداف این نهاد، باید برای رشد و تعالی هنر مدنظر نظام فرهنگی انقلاب اسلامی گام برداریم.

او با بیان اینکه یکی از مهمترین رسالت‌های حوزه در مدیریت جدید، جریان تئاتر بچه‌های مسجد است، افزود: اساساً بنای حوزه هنری انقلاب در دوره جدید؛ نیرو سازی، کادر سازی و انسان سازی برای آینده انقلاب است؛ چیزی که سال‌ها حوزه هنری و نظام فرهنگی از آن غفلت کرده است.

رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور تصریح کرد: همه دغدغه‌های دوره جدید مدیریت حوزه هنری، پر کردن و احیا این خلاء در چهار دهه گذشته است. زارعی با تاکید بر اینکه باید میدان برای جایگزینی نیروهای خوش فکر به جای بزرگان این حوزه باز شود تا نظام فرهنگی انقلاب پیش رود، گفت: در یک شرایط بد جنگ رسانه‌ای قرار گرفته‌ایم.

رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با بیان اینکه امسال در پیاده روی اربعین با بحث سرود و شعر هم وارد می‌شویم، گفت: تئاتر، سرود، ادبیات و سینمای بچه‌های مسجد از دستاوردهای انقلاب است.

رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور تصریح کرد: به دنبال پرورش نیروهای نوجوان و جوان برای آینده حوزه هنری هستیم که نه تنها هنرمند تربیت کنیم بلکه مدیر فرهنگی، سینماگر و… هم تربیت شوند.

زارعی اضافه کرد: یک سند چشم انداز ٩ ساله در این باره تدوین شده است که در سه ساله اول موضوع تبیین و آموزش، در سه ساله دوم تولیدات آزمون و خطا و ورود بچه‌ها به دوره‌های حرفه‌ای‌تر و در سه ساله دوم تصاحب تئاتر حرفه‌ای کشور پیش‌بینی و طراحی شده است.