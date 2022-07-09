ساماندهی کودکان کار در کرمانشاه در دستور قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی صبح شنبه با اشاره به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، اظهار کرد: در سند تحول قضائی نیز پدیده ضد اجتماعی کودکان کار اعم از زباله گردی، تکدی‌گری، ولگردی، دست فروشی، کار در مراکز تولیدی و صنعتی و … به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفته است.

وی به تأکیدات مقام معظم رهبری برای حل این معضل اشاره کرد و افزود: همچنین در شرایط فعلی مدیریت کار و فعالیت اطفال و نوجوانان به ویژه در امر زباله گردی و تکدی گری به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به وجود این پدیده در شهر کرمانشاه و در راستای حقوق عامه ضروری است به قید فوریت اقدامات لازم در زمینه شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی کودکان کار از سوی دستگاه‌های ذیربط اجرایی شود.

کرمی تاکید کرد: در صورتی که دستگاه‌های ذیربط در این رابطه همکاری لازم را نداشته باشند بهزیستی استان کرمانشاه به عنوان دستگاه متولی مراتب را برای پیگرد به دادسرای استان کرمانشاه گزارش کند.

وی با اشاره به خدمات قابل قبول اورژانس اجتماعی در استان در راستای کاهش برخی مشکلات و معضلات اجتماعی، گفت: با توجه به حجم فعالیت‌های این پایگاه خدمات اجتماعی، بهزیستی باید از ارجاع موارد غیر مرتبط همچون متکدیان، بیماران روانی، معتادان، پرونده‌های مربوط به نفقه و حضانت و ارجاع محکومین مالی به آن خودداری کرد چراکه این موارد از اهداف روانشناسی اجتماعی نیستند که بخواهند در این پایگاه‌ها مورد پیگیری قرار گیرند.

کرمی خاطرنشان کرد: همچنین اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه بازدید از مراکز ترک اعتیاد تحت نظارت را از حیث امکانات و تجهیزات مربوطه و نحوه ساماندهی مددجویان در دستور کار قرار داده و در صورت تخطی از قوانین مراتب را برای پیگرد قانونی به دادسرا منعکس کند.

دادستان کرمانشاه بر لزوم حمایت بهزیستی و سایر دستگاه‌های ذیربط از زنان بی سرپرست و بد سرپرست، گفت: اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه با استفاده از ظرفیت‌های خود و سایر ادارات و نهادهای مربوطه نقش حمایتی خود از زنان بی سرپرست و بد سرپرست را به گونه اعمال کند که علاوه بر اقدامات پیشگیرانه حمایت لازم و کافی از این قشر آسیب پذیر صورت گیرد.