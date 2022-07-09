تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حبیبی کمیجانی اظهار کرد: چهار گروه از مودیان مالیاتی باید طبق مهلت اعلام شده نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی خود اقدام کنند.

وی افزود: طبق آخرین تغییرات ایجاد شده مشمولان مالیات بر ارزش افزوده تا پایان ۲۶ تیرماه فرصت دارند تا اظهارنامه‌های مالیاتی دوره اول ۱۴۰۱ را تسلیم کنند.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی بیان کرد: صاحبان مشاغل کسبه صاحبان املاک تجاری و اشخاص حقوقی مکلف هستند تا ۳۱ تیر ماه نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی ۱۴۰۰ خود اقدام کنند.

حبیبی تصریح کرد: طبق قانون از آنجا که روز ۳۱ تیر ماه با روز تعطیل جمعه مصادف شده است یکم مرداد ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی محسوب می‌شود.