کشت «سورگوم» برای اولین بار در مزارع کشاورزی جهرم

حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اولین مزرعه سورگوم دانه‌ای در جهرم با مساحت ۲ هکتار زیر کشت رفت که پیش بینی می‌شود این محصول حدود ۲۵ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان را به خود اختصاص دهد.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان جهرم افزود: کالیبراسیون «اندازه گیری و صحت وسیله اندازه گیری در مطابقت با مرجع تأیید شده» و تنظیم دستگاه کف کار جهت کشت ۲ ردیفه «سورگوم» با میزان ۲۰ کیلوگرم بذر در هکتار صورت گرفته است.

وی بیان کرد: «سورگوم» پنجمین محصولی است که بعد از گندم، جو، ذرت و برنج در کشور در سطح وسیع کشت می‌شود و به دلیل به آب کمتری نیاز دارد.

زمانی عنوان کرد: مصرف آب کمتر این محصول نسبت به ذرت، مقاومت به شوری و دوره رشد یکصد تا ۱۲۰ روزه از اولویت‌های الگوی کشت و توسعه پایدار در سطح شهرستان است.