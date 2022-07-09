ضرورت دریافت کد رهگیری و شناسه برای ۵۵ قلم کالا تا پایان شهریور

علی مجتهدی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال گذشته در راستای نظارت بر بازار عرضه یک هزار و ۷۲۵ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل و برای تمامی این پرونده‌ها جلسه رسیدگی برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه تمامی مبادی قاچاق کالا و ارز در استان اردبیل تحت نظارت و پوشش تعزیرات حکومتی و کمیسیون مبارزه با قاچاق قرار دارد، خاطرنشان کرد: در ۳ ماهه اول سال جاری تعداد ۳۱۹ پرونده در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده که ۳۱۷ فقره از این پرونده‌ها مختومه شد که متهمان این پرونده‌ها به میزان ۱۸ میلیارد تومان جریمه شدند که از این میزان تاکنون ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وصول شده است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل به اقدام دولت سیزدهم در مردمی سازی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: تا مرحله ثمردهی این جراحی اقتصادی در کشور همه ما باید با تیم دولت همکاری لازم را انجام دهیم و مبادی سوءاستفاده‌های احتمالی از وضعیت پیش آمده را بگیریم.

فرصت کوچک‌ترین سوءاستفاده به سودجویان بازار در اردبیل داده نشده است

مجتهدی نیا ادامه داد: در دو ماه گذشته از اجرای این طرح در کشور در استان اردبیل نیز نظارت‌ها بر بازار عرضه تقویت شده و با همکاری ۳۱ دستگاه اجرایی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردبیل فرصت کوچک‌ترین سوءاستفاده به سودجویان داده نشده است.

وی با اشاره به اینکه از مرحله تولید تا عرضه تمامی اقدامات توسط سامانه‌های ویژه کنترل و رصد می‌شود، ادامه داد: ر حوزه مبارزه با قاچاق کالا با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند کالاها از ورودی تا مرحله عرضه در فروشگاه‌ها و مراکز توزیع به صورت دقیق رصد می‌شوند که در این خصوص لازم است تا دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل این سامانه‌ها همکاری لازم را داشته باشند..

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل با بیان اینکه نظارت بر ۵ گروه کالایی در اولویت اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در اردبیل قرار دارد، تصریح کرد: نظارت و بازرسی از ورود و خروج لوازم خانگی، داروها و مکمل‌ها، لوازم یدکی، پوشاک و منسوجات و همچنین دخانیات در حوزه این ۵ گروه کالای مهم هستند.

مجتهدی نیا بیان کرد: تمامی واحدهای عرضه لوازم یدکی در اردبیل تا پایان شهریور فرصت دارند تا برای ۵۵ قلم کالای یدکی کد رهگیری و شناسه ویژه دریافت کنند و بعد از این تاریخ با واحدهای فاقد شناسه برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان اردبیل افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر شناسه دار کردن گروه کالاهای لوازم یدکی ۱۵ خرداد سال جاری را حداکثر زمان برای اخذ شناسه برای واحدهای تولیدی اعلام کرده و از ۱۵ خرداد به بعد با تولید کننده ای که شناسه و کد رهگیری ندارد برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.

لزوم برخورد با فروشندگان البسه دست دوم

مجتهدی نیا نظارت بر واردات و فروش پوشاک دست دوم تاناکورا را نیز از حیث عدم بهداشتی بودن و حفظ شأن و منزلت مصرف کننده مهم دانست و از متولیان خواست برخورد با فروشندگان البسه دست دوم را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با تبریک فرارسیدن هفته مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: استان اردبیل موفق سال گذشته به کسب رتبه برتر کارگروه فرهنگی و تبلیغات دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح کشور شد.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل گفت: در این رتبه بندی حوزه‌های هنری، رسانه‌ای و مشارکت‌های مردمی و عملکرد کار گروه فرهنگی و تبلیغات دبیرخانه کمیسیون استان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مجتهدی نیا با بیان اینکه این موفقیت پایان راه نبوده و مسئولیت کار را چندین برابر افزایش می‌دهد، اظهار کرد: با دستور جهاد تبیین مقام معظم رهبری در تمامی حوزه‌ها به ویژه حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضربه این پدیده شوم بر اقتصاد و بیکاری همه مردم به نوعی باید وظیفه فرهنگی و اجتماعی خود را ایفا کنند.

وی قاچاق را مداخله در اقتصاد پاک کشور اعلام و خاطرنشان کرد: با ورود یک میلیارد دلار واردات کالای قاچاق به کشور ۱۰۰ هزار جوان ایرانی بیکار می‌شود و این یکی از چندین موارد مضرات و ضربات این پدیده به اقتصاد کشور است.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل بیان کرد: در راستای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی حرفه ای هفته مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۲ تا ۱۹ تیرماه آغاز می‌شود که تمامی دستگاه‌های متولی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در طول سال و هم در این هفته با همت مضاعف‌تر نسبت به تشریح اقدامات خود به مردم استان اقدام خواهند کرد.

مجتهدی نیا ابراز امیدواری کرد؛ با پیشگیری هوشمندانه دیگر شاهد ورود کالاهای بی رویه به کشور نباشیم تا دست سودجویان و خائنان به اقتصاد کشور از ثروت انبوه و نامشروع قاچاق کوتاه شود.