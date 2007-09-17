شیوع مسمویت حاملگی بر اثر فشار خون بالا

دکتر مهناز اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، علت فشار خون بالا را ناشی از بیماریهای زمینه ای در افراد دانست و تصریح کرد: فشار خون افراد تا 45 سالگلی، باید نرمال و عادی باشد.

وی افزود: اصولا بعد از 45 سالگی تا 50 سالگی، فرد دچار فشار خون بالا می شود که درصد زیادی از عوامل ابتلا به فشار خون، ناشناخته است.

نایب رئیس انجمن علمی باروری و ناباروری ایران، در خصوص زنان باردار که زمینه فشار خون بالا دارند، گفت: این قبیل زنان با مراجعه به پزشک مربوطه و انجام آزمایش برای اطمینان پیدا کردن از کنترل فشار خون خود، اجازه باردار شدن به آنان داده می شود.

اشرفی، از مسمویت حاملگی بر اثر فشار خون بالا در دوران بارداری خبر داد و افزود: در برخی مواقع، فشار خون بالا، موجب مرگ مادر نیز می شود که البته شیوع آن ناچیز است.