مهمترین چالش صنعت چاپ همپا نبودن با تکنولوژی روز است

دکترعلی رضا پور ممتاز ، پژوهشگر و کارشناس چاپ در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: یکی از مهمترین چالش هایی که در تمام حوزه های صنعتی و تکنولوژی مطرح می شود بحث تغییر و تحول است در میان صنایع نیز بیشترین تغییر و تحول در صنعت چاپ روی می دهد که محور اصلی آن ارتباطات است .

وی افزود: حوزه ارتباطات ترکیبی از رسانه ها و ابزارهای تکنولوژی است که بحث انتقال پیام را در برمی گیرد و مهم ترین تمرکز آن در حوزه چاپ است که این حوزه از ارتباطات دو تاثیر می پذیرد یکی آن که مستقیما با چاپ ارتباط دارد و بعضی فنون را تحت تاثیر قرار می دهد و دیگر این که مقوله ارتباط را تغییر می دهد .

این پژوهشگر اضافه کرد: وجود فناوری ارتباطات همانند یک شبکه راه نشر را ارتقا می دهد اما این امر نیازمند آن است که چاپ در مورد تنوع محصولات و بحث شخصی سازی خود را به فناوری روز ارتباطات برساند .

پور ممتاز با اشاره به مهمترین چالش صنعت چاپ یاد آور شد: به نظر من مهمترین چالش این صنعت در حال حاضر و آینده عدم همراهی و همپایی تکنولوژی با تحولات چاپ است که می تواند جایگاه این صنعت را به خطر بیندازد .

ارتقای نیروی انسانی چاپ ، آموزش های مناسب در حوزه چاپ و ایجاد بسترها برای انتقال این صنعت از نظر سخت افزاری و نرم افزاری می تواند راهگشا باشد .

این پژوهشگر با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله کشور مبنی بر تبدیل شدن ایران به قدرت اقتصادی منطقه اظهار داشت: با توجه به تقویت زیر ساختهای صنعت چاپ می توان گفت : اگر این صنعت با همین سیستم پیش رود آینده خوبی برای آن پیش بینی نمی شود .

وی مهمترین علت عدم پیشرفت در این زمینه را نداشتن نگاه بیرونی به صنعت چاپ دانست و افزود: لازم است در این حوزه برنامه ریزی مناسب انجام شود و گرنه به این روند فعلی امیدی به تحقق اهداف چشم انداز در حوزه چاپ وجود ندارد و پیشرفت صنعت چاپ متوقف می شود .

این استاد دانشگاه در ادامه صنعت چاپ را در ایران صنعتی موروثی دانست و خاطر نشان کرد: مهم ترین ضعف ما در محدودیت نیروی انسانی به خاطر کوچک بودن واحدهای چاپی و اداره کردن صنعت چاپ به صورت سنتی وعدم تطابق آن با صنایع نوین است .

پور ممتاز تصریح کرد: از آن جا که در ایران ورود به صنعت چاپ مشکل است و سرمایه زیادی می خواهد موجب می شود که این صنعت موروثی باقی بماند و جوانان تحصیل کرده در این صنعت به جایی نرسند و این صنعت پویایی لازم را نداشته باشد .

وی در خاتمه با اشاره به چالش تمامی کشورهای صنعتی دنیا در حوزه چاپ یاد آور شد: چالش اصلی عمده این کشورها در حوزه فرهنگ است و صنایعی که با فرهنگ ارتباط دارند جایگاهی کلیدی پیدا می کنند.فرهنگی بودن صنعت چاپ آن را از بازار جهانی دور کرده است.