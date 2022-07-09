دعای عرفه در ۱۰ امامزاده زنجان برگزار می شود

حجت الاسلام مختار کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم دعای عرفه در ۱۰ امامزاده استان زنجان خبر داد و گفت: این مراسم معنوی در حسینیه اعظم، زینبیه اعظم و امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان ساعت ۱۸ عصر برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: همچنین این مراسم معنوی در حرم مطهر قیدار نبی (ع)، امامزاده سید ابراهیم (ع) شهر سجاس شهرستان خدابنده، امامزاده اسماعیل (ع) شناط شهرستان ابهر، امامزاده زیدالکبیر (ع) شهرستان ابهر، امامزاده هاشم و عوف (ع) شهرستان طارم برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف استان زنجان گفت: برگزاری دعای عرفه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌شود.