استان فارس مقام اول لیگ کاراته وان پسران ایران را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه در روز پایانی لیگ کاراته وان پسران کشور، محمد حسین شیرصفت از فارس در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم کومیته رده سنی زیر ۲۱ سال با شکست محمد گودرزیان از لرستان، بر سکوی قهرمانی ایستاد.

محمد رضا غفوری و محمد طاها کلانه از مازندران، مشترکا به نشان برنز رسیدند.

در رده سنی زیر ۲۱ سال هم علیرضا رضایتی از استان فارس در وزن منفی ۸۴ کیلوگرم کومیته به همراه امیرحسین بابایی ورزشکار تهرانی، عنوان سوم را از آن خود کردند.

نشان‌های طلا و نقره این وزن به ترتیب به آیدین یعقوبی از مازندران و محمد هادی طاهری از مرکزی رسید.

مرحله سوم رقابت‌های کاراته وان پسران ایران با شرکت هزار و ۲۳۱ ورزشکار به میزبانی زنجان برگزار شد.