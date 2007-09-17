روزگار سپری شده مردان پاستور

به گزارش خبرنگار مهر، سرای پیشکسوتان انستیتو پاستور ایران در خانه موقوفه صبار فرمانفرما فرزند عبدالحسین واقع شده است. فرمانفرما که خود زمانی ریاست این انستیتو را برعهده داشته است خانه خود را برای ایجاد بخش واکسیناسیون مورد نیاز مردم منطقه شمال تهران وقف می کند که در حال حاضر علاوه بر بخش واکسیناسیون، سرای پیشکسوتان نیز در این خانه قرار گرفته است.

اساسنامه انستیتو پاستور ایران در سال 1919 میلادی یعنی 88 سال پیش، در پی اعزام هیئتی مرکب از پزشکان و سیاستمداران به انستیتو پاستور پاریس طرح ریزی شد.

اساسنامه انستیتو پاستور ایران در سال 1919 میلادی یعنی 88 سال پیش، در پی اعزام هیئتی مرکب از پزشکان و سیاستمداران به انستیتو پاستور پاریس طرح ریزی شد



زمین اصلی انستیتو پاستور ایران در خیابان پاستور تهران موقوفه عبدالحسین فرمانفرما است که پس از دعوت از نوه پاستور، این موسسه را به کارهای تولیدی و تحقیقاتی برای سلامت و بهداشت مردم اختصاص داد. وقف نامه ای که در انستیتو پاستور ایران موجود است نشان می دهد که عبدالحسین فرمانفرما باغ خانم فخرالدوله را به مساحت 10 هزار مترمربع وقف کارهای پیشگیری از بیماری ها و ساخت یک بیمارستان کرده است.

بر اساس وقف نامه یکی از فرزندان فرمانفرما باید به ریاست موسسه پاستور ایران انتخاب می شد که دکتر صبار فرمانفرما که خود تحصیل کرده پاریس بود برای مدتی به ریاست این موسسه انتخاب شد . وی از سال 1350 تا 1356 ریاست این موسسه را بر عهده داشت.

روسای انستیتو پاستور ایران از ابتدای شکل گیری تاکنون به ترتیب دکتر "مارسل بالتازار"، دکتر "مهدی قدسی"، دکتر "صبار فرمانفرما"، دکتر "امین منصور سرداری"، دکتر "هادی ولایی"، دکتر "منصور شمسا"، دکتر مصطفی پورتقوی"، دکتر "علی رحمانی"، دکتر "احد میلانی نیا"، دکتر محمدرضا زالی"، دکتر "مرتضی آذرنوش"، دکتر "محمد تقی خانی" و دکتر "عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی" هستند.

مردان پاستور

به گزارش مهر، روسا و پیشکسوتان انستیتو پاستور ایران دوباره گردهم آمده بودند تا در سومین روز از ماه مبارک رمضان بر سر سفره افطاری بنشینند و یادی از گذشته را مرور کنند.

دکتر هادی ولایی رئیس سابق انستیتو پاستور ایران که در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی ریاست موسسه را بر عهده داشته است، به شرایط آن روزها اشاره کرد و گفت: زمانی که مشکلات باعث ناهماهنگی های شده بود، من به همکاران خود در پاستور گفتم، این موسسه امانت مردم است و باید با فعالیت منطقی کار خود را در اینجا ادامه دهیم.

وی اضافه کرد: در یکی از روزها با صدای تیراندازی مواجه شدیم، آن روز گروه کومله کردستان به انستیتو حمله کرده بود تا سرم ها را با خود ببرد.

دکتر فرمانفرما فردی بود که روح و قلب اش برای پاستور می تپید و خود و خاندانش به پاستور و بشریت خدمت کردند. خدمت به پاستور ،خدمت به بشریت است



دکتر علی رحمانی نیز که در سال های ابتدایی جنگ تحمیلی رئیس انستیتو پاستور ایران بود، با ذکر خاطره ای به زمانی اشاره کرد که یک خودرو بمب گذاری شده در مقابل انستیتو پاستور ایران بخش عمده ای از بخش واکسیناسیون انستیتو را تخریب کرده بود. روسای سابق انستیتو پاستور ایران در ادامه بیان خاطرات کاری خود به فعالیت های علمی که در زمان مسئولیت آنها انجام شده بود هم اشاره می کردند.

دکتر محمد تقی خانی که در سال های 79 تا 84 ریاست موسسه را برعهده داشت، در صحبت های خود به اجلاس روسای انستیتو پاستورهای جهان در تهران و دعوت از دکتر صبار فرمانفرما به این اجلاس اشاره کرد و گفت: آن روز که دکتر فرمانفرما در آن جمع حاضر شد، شادی را در چشمان وی دیدم و هیچگاه از خاطر نمی برم که خنده های از صمیم قلب او از شادی رشد پاستور است. او فردی بود که روح و قلب اش برای پاستور می تپید و خود و خاندانش به پاستور و بشریت خدمت کردند. خدمت به پاستور، خدمت به بشریت است.

دکتر مصطفی پورتقوی که هم ریاست انستیتو پاستور ایران را بر عهده داشته و هم طبیب خانوادگی فرمانفرمایان بوده، خود را متولد انستیتو پاستور دانست و دکتر فرمانفرما را آموزگار الفبای انسانیت خود برشمرد.

وی با تشکر از مسئولین فعلی برای تشکیل سرای پیشکسوتان، این کار را یک اقدام معمول در بیشتر کشورهای جهان برای قدردانی از علم و محققان دانست و اضافه کرد: درس اخلاق پزشکی در همه انستیتوهای پاستور رسم است و محققان در این موسسه از بزرگان خود، اخلاق را فرا می گیرند. ما گروهی هستیم که مرارت های زیادی برای کارهای علمی کشیده ایم و باید پیش از مرگ آن را به جوانان منتقل کنیم.

دکتر احد میلانی نیا نیز در ادامه این گردهمایی، با شکرگزاری خداوند برای حضور در این جمع به ذکر خاطراتی از دکتر فرمانفرما پرداخت و گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی زمانی که قصد راه اندازی شورای عالی انستیتو پاستور ایران را داشتیم وزیر وقت دادگستری خواهان مشخص شدن متولی وقف انستیتو شد چرا که بر اساس وقف نامه یکی از فرزندان ذکور خانم فخرالدوله باید به ریاست انستیتو پاستور ایران انتخاب می شد در آن زمان دکتر صبار فرمانفرما، من را به عنوان نائب التولیه خود پیشنهاد کردند و به این ترتیب شورای عالی انستیتو پاستور ایران دوباره کار خود را آغاز کرد.

وی با اشاره به دکتر قدسی یکی از روسای پیشین انستیتو پاستور ایران و قصد وی برای وقف منزلش برای پاستور اضافه کرد: دکتر قدسی فردی بود که 50 سال در انستیتو پاستور کار کرد بدون یک روز مرخصی و ثروتمندی بود که فقیرانه می زیست و زمانی که خواستیم وسائل آسایش او را فراهم کنیم ممانعت می کرد.

بسیاری از این مردان علمی کشور سال ها جانانه در راه خدمت به علم و بشریت تلاش کردند اما در روزیکه دیگر دستانشان می لرزید و محتاج شده بودند، کسی به یاد آنها نبوده است



میلانی نیا یاد آور شد: متاسفانه با وجود اینکه دکتر قدسی به ما گفته بودند که می خواهند منزل خود را وقف پاستور کنند اما عقرب های نزدیک ایشان به وصیت او توجه نکردند و با گرفتن امضاء احتمالاً در وضعیت نامساعد از وی، این خانه ها را از دسترس پاستور دور کردند. وی بزرگداشت و قدردانی از مردان پاستور را یک وظیفه دانست و گفت: بسیاری از این مردان علمی کشور سال ها جانانه در راه خدمت به علم و بشریت تلاش کردند اما در روزی که دیگر دستانشان می لرزید و محتاج شده بودند، کسی به یاد آنها نبوده است.

میلانی نیا خطاب به رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: زمانی که خبر تشکیل این سرا را شنیدم چنگی به دلم نزد اما حال که در جمع دوستان قدیم خود قرار گرفته ام، خستگی ام در رفت. این تقدیر بهترین مشوق برای جوانانی است که حال حاضر در انستیتو پاستور ایران کار می کنند که بدانند در آینده کسی خواهد بود که بتوانند بر او منت گذارند.

وی خاطرنشان کرد: این جمع آغاز یک راه است تا در آینده پاستور، بتوانیم صدها استاد تمام با ارزش معتبر بین المللی را در یک جا جمع کنیم. اکنون جوانی که به ریاست انستیتو پاستور ایران انتخاب شده نیازمند حمایت و پشتیبانی نیروهای گذشته و حال پاستور است.

میلانی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری در مشهد مقدس در دورانی که وی ریاست انستیتو پاستور ایران را برعهده داشت، گفت: من همزمان رئیس انتقال خون و انستیتو پاستور بودم، رهبری به من گفتند یکی از این دو کار را کم کنید و همان جا که لازم است بروید و تأکید کردند :"چه دلیلی دارد ما بهترین انستیتو پاستور جهان را نداشته باشیم". مطمئن باشید مقام معظم رهبری با وجب وجب پاستور آشنا هستند و مسلماً از موفقیت های شما آگاه هستند.

معظم رهبری به ما تأکید کردند :"چه دلیلی دارد ما بهترین انستیتو پاستور جهان را نداشته باشیم"

میلانی نیا به زمانی اشاره کرد که دوره دکتری فرآورده های بیولوژیک در انستیتو پاستور ایران راه اندازی شد و گفت : آن زمان بسیاری از افراد حاضر در جلسه از این تصمیم متعجب شدند اما زمانی که خودم خط تولید واکسن هپاتیت B را از نزدیک دیدم، متوجه شدم که درست عمل کردیم. وی توکل به خدا را عامل اصلی موفقیت یک مدیر اجرایی و کار با عشق را از خستگی مبرا دانست.

در ادامه این گردهمایی دکتر مرتضی آذرنوش، حضور رئیس انستیتو پاستور پاریس در سال 79 در ایران را یکی از عوامل جهش علمی جوانان محقق پاستور ایران برشمرد و گفت: حضور مسئولان انستیتو پاستور پاریس، جوانان محقق ایرانی را به یک وادی جدید علمی راهنمایی کرد . همچنین پایان پروژه واکسن هپاتیت B پس از 10 سال تلاش مستمر نشان دهنده استفاده مناسب از سرمایه انسانی این موسسه بود.

دکتر احمد فیاض و دکتر مهدی آسمار هم به ذکر خاطراتی از نخستین روزهایی که کار خود را در 40 سال پیش در انستیتو پاستور ایران آغاز کرده بودند، پرداختند.

نخستین گردهمایی پیشکسوتان انستیتو پاستور ایران در حالی به پایان رسید که به گفته دکتر میلانی نیا، این جمع آغاز یک راه را گرامی داشتند تا هرچه بیشتر به رشد و بالندگی انستیتو پاستور ایران کمک کنند.