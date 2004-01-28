اختصاص 10 ميليارد تومان براي تجهيز هتلهاي استان تهران

غلامحسين خسروآبادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت: با تلاش سازمان ايرانگردي وجهانگردي و براي كمك به رفع مشكلات دفاتر خدمات مسافرتي با بستن قرار داد ميان سازمان وبانك رفاه مقررشد كه به تعدادي از آژانسها ودفاتر مبلغ 15 ميليون تومان به عنوان وام تعلق گيرد.

وي افزود: اين كار از سوي سازمان ايرانگردي انجام شده وهماهنگيهاي لازم نيز صورت گرفته اما تا به امروز بدليل مشكلاتي كه در سيستم بانكي وجود دارد توسط بانك رفاه ، وامي به دفاتر پرداخت نشده ، بنابراين اين مشكل ربطي به سازمان ايرانگردي ندارد وسازمان براي رفع اين مشكل رايزنيهايي را نيز مجددا با مسوولين بانك انجام داده كه اميدواريم موثر واقع شود.

مدير ايرانگردي استان تهران تاكيد كرد: مبلغ 10 ميليارد تومان از سوي سازمان ايرانگردي به هتلهاي استان تهران اختصاص يافته وهمچنين قرار است از سوي بانك تجارت 265 ميليون تومان اعتبار، به تعدادي از دفاترخدمات مسافرتي استان كه شرايط لازم را مانند وارد كردن تور ورودي ، شركت فعال در نمايشگاههاي بين المللي مختلف و... دارند براي فراهم كردن تجهيزات لازم مانند خريد كامپيوتر و.. بصورت وام پرداخت شود.

وي گفت: بزودي ، پس از معرفي دفاتري كه شرايط لازم را دارا هستند ، اين وام در اختيارشان قرار مي گيرد ومبلغ آن نيز بستگي به شرايط دفاتر دارد .