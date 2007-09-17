یک مقام صهیونیستی از احیای قوای بازدارندگی این رژیم ابراز خرسندی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آموس یادلین در گفتگو با رادیو سراسری رژیم صهیونیستی با اشاره به اقدام اخیر این رژیم مبنی بر نقض حریم هوایی سوریه گفت: اسرائیل توانسته است پس از جنگ 33 روزه با حزب الله لبنان؛ قوای بازدارندگی خویش را احیا کند.

وی خاطرنشان کرد: قدرت بازدارندگی اسرائیل از حالا بر سوریه و ایران نیز تاثیرگذار است.

از سوی دیگر جان بولتون نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی در مورد نقض حریم هوایی سوریه از سوی این رژیم گفت: حمله هوایی اسرائیل به سوریه تنها حامل پیام برای این کشور نبوده است بلکه این حمله حاوی این پیام برای ایران بود که تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای بدون واکنش نخواهد بود.

تساهی هنگبی رئیس کمیسیون امور خارجه و دفاعی پارلمان رژیم صهیونیستی(کنیست) نیز روز گذشته ادعا کرد که اسرائیل بیشتر از گذشته، آمادگی جنگ با سوریه را دارد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد پنجشنبه 15 شهریور، حریم هوایی سوریه را نقض کردند و براثر آتش پدافند هوایی این کشور با فروریختن بمب های خود در مناطق خالی از سکنه، گریختند.

