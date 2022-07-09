نفوذ هوای گرم و پدیده گرد و غبار به آسمان لرستان

بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نفوذ هوای گرم به لرستان از فردا یکشنبه تا روز چهارشنبه اظهار داشت: با ورود هوای گرم شاهد افزایش دما در همه نقاط استان خواهیم بود.

وی گفت: افزایش مصرف حامل‌های انرژی شامل آب و برق، احتمال گرمازدگی، احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگل‌ها در استان پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر صرفه جویی در مصرف آب و برق، به ویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیر ضروری در ساعات ظهر برای جلوگیری از گرمازدگی، خودداری از روشن کردن آتش در مراتع و جنگل‌ها و… تاکید کرد و گفت: شکل گیری چشمه‌های گرد و خاک و نفوذ آن به جو استان را نیز خواهیم داشت.

مرادپور زمان پایان پدیده گرد و غبار در استان را روز سه شنبه عنوان کرد و گفت: در این راستا افزایش شاخص آلودگی و کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی را در استان خواهیم داشت.

وی بر لزوم اجتناب از قرار گرفتن در فضای باز به ویژه برای افراد آسیب پذیر، استفاده از ماسک مناسب، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، پیشگیری از خسارات احتمالی به تأسیسات حساس به گردو خاک و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم و … در استان تاکید کرد.