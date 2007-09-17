بزرگترین کشتی دنیا ساخته شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین کشتی دنیا که "مستقل از دریاها" نام دارد، با هزینه 400 میلیون پوند (درحدود 600 میلیون یورو) ساخته شده است.

تاکنون رکورد بزرگترین کشتی دنیا متعلق به کشتی های دوقلو با نام های "آزادی دریاها" و "رها از دریاها" بود. این کشتی ها هرکدام 330 متر طول و گنجایش پذیرایی از 4 هزارو 300 مسافر را دارند.

کشتی "مستقل از دریاها" از ماه می سال 2008 وارد خطوط کشتیرانی شرکت "رویال کارائیب بین المللی" می شود.

براساس گزارش تلگراف، این کشتی در شهر "تورکو" واقع در جنوب غربی فنلاند ساخته شده است.

این جواهر دریایی قرن بیست و یکم در حدود 160 هزار تن وزن دارد. تاکنون تنها دو سوم از مراحل ساخت این کشتی به اتمام رسیده است و درحال حاضر در حدود دو هزار و 500 کارگر مشغول تکمیل بزرگترین کشتی دنیا هستند.

این کشتی توانایی پذیرایی و حمل 4 هزارو 375 مسافر را بدون درنظر گرفتن هزار خدمه کشتی دارد.

تا 10 سال قبل مسافرت های دریایی در شمار سفرهای محدود قرار می گرفت. اما از 10 سال قبل تا کنون توریسم دریایی بویژه در اروپا با رشد قابل توجهی مواجه شده است.

پیش بینی می شود، "مستقل از دریاها" تعداد توریست های دریایی اروپا از تمام سنین را با افزایش قابل ملاحضه ای روبرو کند. این کشتی مجهز به مدرن ترین تجهیزات و فناوری های امروز بوده و دارای 10 رستوران است که بزرگترین آنها یک رستوران سه طبقه با گنجایش پذیرایی از دو هزار مهمان است.

همچنین این کشتی دارای یک سالن تئاتر با گنجایش هزار و 350 نفر، 16 کافی شاپ، یک کتابخانه با بیش از 3 هزار و 600 جلد کتاب، ورزشگاه با 30 مربی شخصی، پیست پاتیناژ روی یخ و پیتزا فروشی است.