چهار پروژه راه روستایی در شهرستان چناران به بهره برداری رسید

محسن خانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: در مجموع حدود 19 کیلومترراه روستایی به بهره برداری رسیده است که با بهره برداری از این پروژه ها 561 خانوار روستایی در منطقه از راه مناسب برخوردار شدند.

وی افزود: پروژه احداث و آسفالت راه روستایی محسن آباد - پس پشته به طول 9 کیلومتر با اعتباری حدود چهار میلیارد و 500 میلیون ریال یکی از پروژه های احداثی اداره راه ترابری است که با ساخت آن 243 خانوار از راه مناسب برخوردار شده اند.

این مسئول خاطر نشان کرد: همچنین راه روستایی حیطه طلا - نومهن به طول سه هزار و 700 متر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 775 میلیون ریال احداث و آسفالت شده است و آسفالت و احداث راه روستایی چناران - کرنگان به طول سه کیلومتر و اعتبار یک میلیارد ریال توسط این اداره در دست انجام است که با بهره برداری از این راه 50 خانوار روستایی کرنگان از نعمت راه مناسبی برخوردار می شوند.

خانزاده با اشاره به بهره برداری از پروژه احداث و آسفالت راه روستایی قیاس آباد به طول سه هزار و270 متر یادآور شد: برای ساخت این راه حدود یک میلیارد و420 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است و 268 خانوار این روستا از راه مناسب برخوردار می شوند.