سهم خرید گندم داخلی توسط شرکت بازرگانی دولتی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بازرگانی ، در سال 85 و به همت کشاورزان ، خودکفایی درمحصول گندم به مرز بی سابقه 105 درصد رسید و گام های بلند دیگری نیز با هدف تامین امنیت غذایی کشور دراین سال برداشته شده است.

در سال‌جاری و درمدت زمان ذکر شده ، شرکت بازرگانی دولتی توانست حدود 80 درصد از کل خرید گندم داخلی فروخته شده از سوی کشاورزان را خریداری کند.

بر اساس این گزارش ، خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران از ابتدای فصل برداشت سالجاری تا بیستم شهریور ماه نسبت به سال 84 از رشدی معادل 121 درصد برخوردار بوده است.

وزارت بازرگانی در ادامه تصریح کرد که تا این تاریخ ، شرکت بازرگانی دولتی ایران با خریدی معادل 10 میلیون و 900 هزار تن گندم ، حدود 88 درصد از کل پیش بینی خرید گندم کشور را محقق ساخته است.

بر این اساس و طبق آخرین آمار از تاریخ ذکر شده ( بیستم شهریور) تا ظهر روز 25 شهریور ماه در مجموع 41 هزار تن گندم به مبلغ 88 میلیارد ریال توسط شرکت بازرگانی دولتی ، کارخانجات آرد و مباشین مربوط خریداری و به 7000 هزار نفر از کشاورزان پرداخت شد.