لزوم راه اندازی نیروگاه در مجتمع های صنعتی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فداکار، عصر شنبه در بازدید از مجتمع‌های صنعتی و معدنی شهربابک خواستار راه اندازی نیروگاه در مجتمع‌های صنعتی و معدنی استان کرمان برای تأمین انرژی پایدار شد.

وی ادامه داد: راه اندازی این نیروگاه‌ها در اوج مصرف انرژی می‌تواند بسیاری از مشکلات را رفع کند.

وی گفت: این مساله می‌تواند موجب صرفه جویی در مصرف برق شبکه سراسری شود ضمن اینکه قطعی‌های برق خسارت‌های جدی به صنایع نیز وارد می‌کند.

وی با اشاره به پتانسیل بالای اقتصادی مجتمع‌های صنعتی و معدنی در استان کرمان گفت: آنچه که انتظار داریم حمایت از جوامع محلی توسط این مجتمع‌ها است و این دیدگاه باید باید به صورت گسترده تسری یابد.