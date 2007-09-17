دانشگاه الجزایر و حرکتهایی نو پس از استقلال

دانشگاه الجزایر در سال 1909 با 4 دانشکده تخصصی پزشکی و داروسازی، علوم، ادبیات و قانون فعالیت خود را آغاز کرد. در دوران استعمار الجزایر این دانشگاه پیشرفتهای کمی داشت، اما پس از استقلال این کشور، توسعه و پیشرفت در چارچوب اموری که جامعه به آن نیاز داشت، فعالیتهای آن به شکل چشمگیری افزایش یافت به گونه ای که تحولات زیادی در عرصه علوم و معارف در الجزایر به وجود آمد.

آموزشگاه پزشکی اولین آموزشگاهی بود که در دوران استعمار الجزایر تأسیس شد و فعالیتهایش را از سال 1833 آغاز کرد، در این دانشکده استادان نظامی آموزش می دیدند که پس از بارها تعطیلی و آغاز فعالیت دوباره، در سال 1909 به صورت دانشکده پزشکی و داروسازی الجزایر فعالیت کرد.

آموزشگاه زبان و ادبیات عرب که از سال 1832 فعالیت خود را آغاز کرد، به آموزش زبان و ادبیات الجزایر می پرداخت که سپس به عنوان دانشکده ادبیات به دانشگاه الجزایر پیوست.

آموزشگاه قانون نیز از سال 1857 در دوران استعمار فرانسه با توجه به نیاز اداری فرانسویها به معرفی قوانین و نظم در الجزایر تأسیس شد که حقوق را آموزش می داد که به واسطه فرانسویها توسعه و گسترش فراوانی یافت، سپس به صورت دانشکده ای مجزا با بخشهای مختلف به دانشگاه الجزایر ضمیمه شد.

آموزشگاه علوم از سال 1868 در الجزایر تأسیس شد و زمین شناسی، شیمی، گیاه شناسی تدریس می شد که منجر به توسعه کشاورزی در الجزایر شد، سپس به دانشکده ای مجزا تبدیل شد.

سپس رشته های رصد جو و ستاره شناسی، تحقیقات صحرا شناسی، تربیت بدنی و ورزش، تحقیقات اسلامی، علوم سیاسی، تحقیقات فلسفی، تحقیقات هسته ای، جامعه شناسی، علوم پزشکی و تکنولوژی، دندانپزشکی، علوم اقتصادی، آموزش زبانهای خارجی، روانشناسی، تاریخ، فلسفه، ترجمه، ارتباطات، علوم سیاسی و روابط بین الملل، اقتصاد و باستان شناسی در این دانشگاه تدریس شد.

به طور کلی و پس از سالها تلاش این دانشگاه دانشکده هایی چون حقوق، علوم اقتصادی، ادبیات و زبان، علوم سیاسی و ارتباطات، جامعه شناسی و علوم انسانی، علوم اسلامی، علوم پزشکی دارد.

دانشگاه الجزایر دارای کتابخانه ای مجزا است. مدارک این دانشگاه فوق لیسانس و دکتری است.

این دانشگاه تحقیقات گسترده ای در همه زمینه ها ارائه می دهد که اساس پایان نامه های دکتری و فوق لیسانس است که به صورت فردی و یا گروهی می باشند. این دانشگاه در زمینه تحقیقات علمی با دیگر دانشگاههای جهان توافقنامه های علمی منعقد می کند.