خواسته اکثر مردم کره زمین محاکمه بوش در دادگاهی بین المللی است / جهان عرب باید با این ندای حق طلبانه همسو شود

"سامی ناصر خلیفه" مشاور امنیت ملی و از مشاوران پارلمان کویت در گفتگو با خبرگزاری "مهر" درپاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا به راستی اشغالگری آمریکا درعراق منجر به بازگشت پدیده تروریسم به منطقه نشده است؟ گفت: سیاست آمریکا در منطقه بعد از اشغال افغانستان و عراق ، تروریسم را درجوامع ما متمرکز کرده است و با کمال تاسف باید گفت که به کارگیری خشونت در منطقه برای حل اختلافات، عامل اساسی است که در ورای آن قرار دارد.

استاد علوم سیاسی دانشگاه العربیه کویت درادامه تصریح کرد: دولت آمریکا پیش ازاین درامورکشورهای منطقه دخالت می کرد و سازمان ها(ی منطقه) را به شکل غیرمسقیم علیه یکدیگر تا آغاز دهه نود کمک می کرد تا اینکه برای آزادی کویت دست به دخالت نظامی زد و از آن زمان دولت آمریکا درتلاش است تا برای مقابله با هرگروه مخالف با سیاست هایش درمنطقه ،به شکل مستقیم با استفاده از زور و قدرت وارد عمل شود.

"سامی ناصرخلیفه" تاکید کرد: آمریکا امروزدرگرداب عراق غرق شده است و نمی تواند کاری انجام دهد؛ مگراینکه با دستپاچگی به سیاست هایش مبتنی بر زور و قدرت ادامه بدهد و این مسئله علت اصلی تثبیت ناامنی و بی ثباتی برای ملت های منطقه است.

مشاورامنیت ملی کویت درباره اینکه کشتار روز افزون مردم بیگناه عراق با ادعای آمریکا مبنی براینکه برای به ارمغان آوردن ثبات و امنیت عراق را اشغال کرد، چگونه می توان ارزیابی کرد، گفت: مشکل آمریکا این است که با لحنی مداخله جویانه برای تقویت دموکراسی درعراق و کمک به ملت آن برای خروج از بحران های اقتصادی و اجتماعی وغیره سخن می گوید، اما این لحن با روش های منفی آن که فقط درخدمت منافع آمریکا است، تداخل پیدا می کند.

وی درادامه تاکید کرد: آمریکا می خواهد برنفت عراق مسلط شود و همچنین درتلاش است تا برهمه ابعاد تصمیمات سیاسی عراق سیطره یابد و ازاین طریق ازخاک عراق به عنوان نقطه آغاز اجرای استراتژی خود استفاده کند تا مانع ایجاد یک حرکت عظیم جهادی از ایران تا لبنان شود.

مشاورپارلمان کویت خاطرنشان کرد: اما متاسفانه این ملت عراق هستند که تاوان سنگین سیاست های اشتباه آمریکا را می دهند.

استاد علوم سیاسی کویت درپاسخ به این پرسش مهر که با توجه به کشتار مردم بیگناه عراق آیا محاکمه جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا به عنوان عامل اصلی بی ثباتی و ناامنی منطقه در دادگاهی بین المللی ضروری نیست؟ خاطرنشان کرد: سنت خداوند اینگونه است که از انسان های ظالم انتقام می گیرد و ما شواهد و اسنادی از شمار زیادی ازحاکمان مستبد داریم که تاثیرات منفی برجهان گذاشتند.

وی افزود: "جرج بوش" امروز سردمداراین ظلم و استبداد درجهان است به طوری که جنایت هایش درحق بشریت قابل شمارش نیست و سرانجام وی نمونه ای از سنت وجودی خواهد شد که خداوند بلند مرتبه آن را مقدر کرده است.

مشاورامنیت ملی کویت درپایان با بیان این مطلب که بوش فقط یک پدیده منفی درآمریکا نیست، گفت: قطعا جرج بوش باید دردادگاهی بین المللی محاکمه شود و این خواسته بیشترانسان های روی کره زمین است.

وی در پایان خاطر نشان کرد : جهان عرب باید با این ندای حق طلبانه( محاکمه جهانی بوش) همسو و همراه شود، زیرا اکثر ملت های عرب در طول حکومت بوش، بیشترین زیان را از سیاست های وی متحمل شده اند.