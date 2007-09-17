ملی پوشان با خودباوری می توانند افتخار آفرین شوند / از عنوان سال گذشته دفاع می کنیم

منصور برزگر در آستانه اعزام به رقابتهای جهانی به خبرنگار مهر گفت: امسال تیمی با تجربه ، قدرتمند و درعین حال جوان را روانه پیکارهای جهانی خواهیم کرد که با توجه به سابقه‌ام در کشتی ایران، می‌توانم بگویم بهترین تیم تاریخ کشتی آزاد ایران در اختیار داریم.

وی ادامه داد: ملی پوشان تیم کشتی آزاد ایران ماه هاست که زیر نظرکادرفنی تیم ملی مشغول تمرین و آماده سازی هستند و با آمادگی مطلوبی که بدست آورده اند برای حضور بر روی تشک و رویارویی با حریفانشان لحظه شماری می کنند. کشتی گیرانمان تمام فاکتورهای لازم برای کسب افتخار در جهانی باکو را دارند و تنها نیاز آنها برای رسیدن به چیزی که ماه ها و سالهاست در پی آن هستند خود باوری است.

مدیر تیم های ملی کشتی آزاد کشورمان ادامه داد: فدراسیون کشتی تمام امکانات لازم جهت رفاه و آسایش کشتی‌گیران را در طول مدت برگزاری اردوها فراهم کرد و زمینه ای را ایجاد نمود تا اردونشینان کشور بتوانند درمحیطی آرام و بدون دغدغه به تمرین و آماده سازی بدنی و روحی بپردازند.

برزگر درخصوص پیش بینی خود از نتیجه گیری تیم ملی کشورمان گفت: کشتی ورزش لحظه هاست و بارها شاهد بوده ایم که یک قهرمان به دلیل یک غفلت نتیجه را به حریفی گمنام واگذار کرده و به همین دلیل نیز پیش بینی کشتی کاری بعید و سخت است اما مطمئنم اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و با قرعه نامناسبی روبرو نشویم از عنوان سال گذشته خود دفاع خواهیم کرد و بعید نیست با این تیم قدرتمند بتوانیم عناوینی بهتر را نیز کسب کنیم.

وی درپایان گفت: شکی نیست آذربایجانی‌ها همانند تمام میزبانان مسابقات جهانی برای کسب بهترین نتیجه اعمال نفوذ خواهند کرد و بدون تردید در این مسابقات چند مدال را به هرترتیبی که شده بدست خواهند آورد. امیدوارم شرایطی فراهم شود که کار کشتی گیران ما مقابل کشتی گیران میزبان به اما و اگر نکشد چرا که دراین صورت حق را به آنان خواهند داد. به همین دلیل نیز بارها به کشتی گیران اعزامی تاکید کرده ام طوری کشتی بگیرند که با اختلاف امتیازی قابل توجه تصمیم گیری را از دست داور خارج کنند و با اقتدار از تشک کشتی بیرون بیایند.