نباید در حوزه فرهنگی و آموزشی بیش از این غفلت کنیم

ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیمانکار این پروژه باید از فرصت فصل کاری بیشترین بهره را ببرد تا این واحد آموزشی به سرعت تکمیل و تا پایان سال آماده بهره‌برداری شود.

وی مهاجرت معکوس به انگوت را یادآور شد و خاطرنشان کرد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا در افق ۲۰ سال آینده کمبود مراکز آموزشی و فرهنگی در این مناطق نداشته باشیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس ضرورت جبران عقب‌ماندگی در حوزه فرهنگی و آموزشی را با توجه به شاخص‌های تعریف شده یادآور شد و بیان کرد: در کشور ضعف و کاستی‌ها در حوزه فرهنگی و آموزشی مشهود است و متولیان امر باید این کاستی‌ها را جبران کنند.

اسماعیلی افزود: نوسازی مدارس در یک اقدام انقلابی و جهادی ساخت فضاهای آموزشی را شروع کرده و امیدواریم آموزش و پرورش نیز در تجهیز و راه‌اندازی این فضاها نهایت همکاری را داشته باشد.

وی با تاکید بر تربیت و تعالی شایسته نسل آینده تصریح کرد: دشمن امروز با تمام قوا درصدد ضربه زدن به نسل جوان و نوجوان ماست و برای جلوگیری از این آسیب باید مدرسه را به محل تربیتی امن تبدیل کنیم.