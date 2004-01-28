ذوب آهن روي دو اتفاق ما را شكست داد

عبدالله قوسي هافبك برق شيرازدرگفت وگو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب به ديدارهفته بيستم تيمش مقابل ذوب آهن اشاره كرد و افزود: ما دراين بازي فوتبال خوبي را به نمايش گذاشتيم و موقعيت هاي خوبي را هم روي دروازه حريف ايجاد كرديم اما نتوانستيم اين موقعيت ها را به گل تبديل كنيم.

قوسي ادامه دا د: با وجود تلاشي كه بازيكنان ما از خود نشان دادند اين ذوب آهن بود كه روي دو اتفاق به گل رسيد وتا پايان بازي اين برتري را حفظ كرد. البته در دقايق پاياني ما مي توانستيم نتيجه بازي را به سود خود تغيير دهيم اما كم دقتي مهاجمانمان در زدن ضربات آخرمانع از اين امر شد.

هافبك جوان و سرعتي برق شيراز در پايان گفت : شرايط ما به گونه ايست كه بايد در ديدارهاي آينده امتيازات لازم را كسب كنيم تا ازخطر سقوط يه مرحله play off ليگ برتر رها شويم.