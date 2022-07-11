امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: هر دستگاه چند نوع کارمند دارد که نظام پرداخت آنها ناعادلانه بود.
نماینده اسفراین در مجلس ادامه داد: گاهی چند کارمند در یک اتاق با چند نوع حقوق متفاوت فعالیت یکسانی داشتند.
وی افزود: این بی عدالتی در پرداخت مجلس را به ارائه طرح مذکور وا داشت.
حسین پور گفت: این طرح تنوع در قراردادها را حذف خواهد کرد؛ شرکتهای واسطه حذف میشوند و نوع قراردادها محدود خواهد شد.
وی افزود: کلیات این طرح مصوب شده است.
حسین پور گفت: هر نهاد، دستگاه و کارخانه دولتی از جمله صنایع بزرگ اسفراین مشمول این طرح خواهند شد.
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