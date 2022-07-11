بجنورد- نماینده اسفراین در مجلس با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: هر نهاد، دستگاه و کارخانه دولتی از جمله صنایع بزرگ اسفراین مشمول این طرح خواهند شد.