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۲۰ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۶

مدیرکل محیط زیست کرمانشاه خبر داد؛

بحران آلودگی هوا در سرپل ذهاب

بحران آلودگی هوا در سرپل ذهاب

کرمانشاه- مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه از بحران آلودگی هوا در شهرستان سرپل ذهاب خبر داد.

احد جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های پایش کیفی هوا شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در ایستگاه سرپل ذهاب عدد ۵۰۰ را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده وضعیت بحرانی هوا در این شهرستان است.

وی افزود: عدد شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در ایستگاه قصرشیرین ۱۷۹ بوده که کیفیت هوا در شهرستان قصرشیرین ناسالم و در وضعیت هشدار قرار دارد و احتمال افزایش آلودگی تا ساعات آینده وجود دارد.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: در ایستگاه‌های اسلام‌آباد غرب، شهرداری مرکزی کرمانشاه و کنگاور نیز کیفیت هوا در شرایط هشدار قرار دارد و عدد شاخص لحظه‌ای کیفی در این ایستگاه‌ها به ترتیب ۱۲۱، ۱۰۱ و ۱۲۴ بوده و برای افراد حساس ناسالم است.

وی بیان کرد: کیفیت هوا در ایستگاه‌های فرمانداری پاوه با عدد شاخص لحظه‌ای ۱۰۰، زیبا پارک کرمانشاه ۶۰ در وضعیت استاندارد قرار دارد.

کد مطلب 5535413

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