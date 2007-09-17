راهکار 4 مرحله ای برای ایران وآمریکا ؛ دوری از خطر تقابل با دیپلماسی خلاق / آمریکا برای درگیری با سپاه در خلیج فارس مشکل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست درتحلیلی نوشت : مقابله و رویارویی بین آمریکا و ایران درحال افزایش است. آزمایش اراده گاهی با اخبار هر روزه جنگ درباره عراق تیره و تار می شود، اما به مهمترین حادثه در منطقه تبدیل شده که دربردارنده خطرات درگیری گسترده تر و همچنین برخی فرصتهای جدید برای دیپلماسی خلاقانه است.

" دیوید ایگناتیوس" نویسنده این تحلیل در راستای اثبات دیدگاه خود خاطر نشان می کند: تنش بین آمریکا و ایران در تابستان سال جاری شدت گرفت و آن وقتی بود که سازمان اطلاعاتی اسرائیل نشانه هایی را پیدا کرد که از تجهیز ارتش سوریه حکایت داشت. اسرائیلی ها هم نیروهای خود را در وضعیت هشدار بالا قرار دادند. آنها همچنین با دمشق از طریق واسطه هایی تماس گرفتند تا علیه محاسبات اشتباه آنها هشدار دهند.

پاسخ تعجب برانگیز دمشق این بود که سوری ها نگران تنش آفرینی هستند که با اقدام آمریکا علیه ایران آغاز خواهد شد. دمشق پیش بینی کرد که ایران ازطریق دستوری که به عوامل خود درحزب الله لبنان می دهد تا حملاتی را علیه اسرائیل به راه بیندازند، این اقدام را تلافی کند؛ اسرائیلی ها هم در پاسخ، به سوریه حمله خواهند کرد .

در ادامه این تحلیل آمده است: با این وجود مهمترین مسئله، عراق است. در واقع هم اکنون که آمریکا با سنی های عراقی همکاری می کند، اولویت جدید آمریکا جلوگیری از هژمونی ایران است. مقامهای آمریکایی می گویند که تلاش کرده اند تا به عراقی ها اطمینانی دوباره دراین باره بدهند که آنها درخاک عراق در یک جنگ نیابتی علیه تهران شرکت نخواهند کرد، اما این دقیقا چیزی بوده که طی ماههای اخیر اتفاق افتاده است.

به گزارش مهر "ایگناتیوس" نویسنده این مقاله راهکار چهار مرحله ای خود را که آن را فرصتهای دیپلماتیک برای از بین بردن تنش بین واشنگتن و تهران می اند، اینگونه معرفی می کند:

* لبنان : زمان ممکن است برای معامله ای در جهت پایان دادن به بن بست یک ساله بین حزب الله و دولت " فواد سنیوره" که تحت حمایت آمریکا قرار دارد، رسیده باشد. فرصت برای این مصالحه توافق برسریک رئیس جمهورجدید برای جانشینی " امیل لحود" است.

* مسئله فلسطین :"کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا هفته جاری به خاورمیانه می آید تا اسرائیلی ها و فلسطینی ها را برای رسیدن به یک توافق درباره یک چارچوب اساسی برای یک دولت فلسطینی متقاعد کند. آنها به یک حرکت قوی از سوی رایس نیازمندند که احتمالا به شکل یک سند پیش نویس آمریکاست که نکات یک توافقنامه بالقوه را به طور خلاصه بیان می کند. اتخاذ این اقدام از سوی رایس، اسرائیلی ها را ناراحت خواهد کرد، اما اگر وی بتواند توافقی را به طورکلی ایجاد کند که می تواند در کنفرانس منطقه ای درماه نوامبر تصویب شود، قوی ترین سلاح تبلیغاتی ایران را از بین می برد.

* سوریه : ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق گفته که ورود جنگجویان خارجی به عراق طی هفته های اخیر در نتیجه همکاری امنیتی سوریه تقریبا تا نصف کاهش داشته است. بسیاری از مقامهای نظامی آمریکا و همچنین برخی مقامهای ارشد اسرائیلی فکر می کنند که زمان برای تعامل با سوریه همین حالاست. دولت بوش باید با سوریه به شکلی ساکت و بی سر و صدا گفتگو کند.

* خلیج فارس: فرماندهان ارشد نظامی آمریکا در خلیج فارس خواستار توافق "حوادث در دریا" با ایران هستند که خطر یک رویارویی را کاهش خواهد داد. مشکل بزرگ در اینجا نیروی دریایی معمولی ایران نیست، بلکه نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. یک فرصت غیرمنتظره برای بحث دراین باره هفته گذشته اتفاق افتاد و زمانی بود که دریابان " کوین کاس گریف" رئیس فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا در هیئتی حاضرشد که یک فرمانده ارشد سپاه نیز درآنجا حضور داشت. این فرصت برای مواجه شدن با یکدیگر باید در نشست ژنو انستیتو بین المللی مطالعات استراتژیک ادامه پیدا کند.

در پایان این مطلب با اشاره به اینکه دولت بوش باید درهر یک از موارد فوق دیپلماسی بیشتری را در خاورمیانه دنبال کند، آمده است: آمریکا وایران درخاورمیانه یکدیگر را تهدید می کنند و به دنبال مبارزه جویی هستند. برخورد برای هر دو طرف ویرانگر خواهد بود. هر یک از آنها باید با دقت رفتار کند تا از محاسبه اشتباه دوری و به گونه ای اقدام کند که این برخورد از بین برود.

