محمدرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با توجه به الگوهای نقشه‌های پیش‌یابی و خروجی مدلی‌های هواشناسی در خراسان جنوبی از امروز روند کاهش نسبی دما آغاز و تا صبح روز پنج شنبه ادامه خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه به طور متوسط ۴ تا ۶ درجه کاهش دما را خواهیم داشت، بیان‌کرد: همچنین از فردا تا پایان هفته شاهد گرد و خاک و وزش شدید باد به ویژه در مرزهای شرقی و مناطق جنوبی خراسان‌جنوبی خواهیم بود که کاهش کیفیت دید را نیز به همراه دارد.

خندان رو ادامه‌داد: طی ۲۴ ساعت گذشته گرم‌ترین نقطه خراسان جنوبی دهسلم و طبس با ۴۶ درجه و همچنین سردترین نقطه استان سربیشه با ۱۴ درجه بوده است و بیرجند مرکز استان نیز دمایی بین ۱۸ تا ۴۱ سلسیوس را تجربه کرده است.

وی گفت: اوج گرمای تابستانی خراسان‌جنوبی مربوط به ماه‌های تیر و مرداد است ولی پیش بینی شده که شهریورماه سال جاری و در آخرین ماه تابستان نیز مردم استان نسبت به بلندمدت درجه دمای بیشتر و هوای گرم‌تری را تجربه کنند.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌جنوبی یادآور شد: در هر حال در هفته جاری به واسطه وزش شدید توصیه به رعایت نکات ایمنی را داریم.