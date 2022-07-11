  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۴۱

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

اهدای عضو بیمار مرگ مغزی از نیشابور به ۳ نفر زندگی دوباره بخشید

اهدای عضو بیمار مرگ مغزی از نیشابور به ۳ نفر زندگی دوباره بخشید

مشهد ـ مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای عضو یک بیمار مرگ مغزی ۶۲ ساله ساکن نیشابور موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و دویست و دوازدهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم حسن داغانی بیمار مرگ مغزی معرفی شده از بیمارستان حکیم نیشابور پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده‌اش در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: قرنیه‌های این بیمار مرگ مغزی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

وی اظهار کرد: همچنین قسمتی از پوست مرحوم حسن داغانی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.

کد مطلب 5535450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه