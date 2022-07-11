اهدای عضو بیمار مرگ مغزی از نیشابور به ۳ نفر زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و دویست و دوازدهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم حسن داغانی بیمار مرگ مغزی معرفی شده از بیمارستان حکیم نیشابور پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده‌اش در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: قرنیه‌های این بیمار مرگ مغزی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

وی اظهار کرد: همچنین قسمتی از پوست مرحوم حسن داغانی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.