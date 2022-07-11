به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام چند فقره سرقت در یکی از محله‌های شهر خرم آباد، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی این این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با رصدهای اطلاعاتی موفق به شناسایی سه سارق سابقه دار در خرم آباد شدند.

فرمانده انتظامی خرم آباد گفت: سارقان در تحقیقات پلیس به ۱۶ فقره انواع سرقت اعتراف و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ قاسمی از شهروندان خواست که در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند و اموال خود را به تجهیزات بازدارنده مجهز کنند.