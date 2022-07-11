تشریح ویژه برنامه های شهرداری شیراز در دهه ولایت و امامت

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مشفقیان با بیان اینکه شهرداری شیراز تلاش کرده با برگزاری ویژه برنامه‌های متنوع به استقبال از دهه امامت و ولایت برود، گفت: نخستین ویژه برنامه شهرداری در این دهه، رویداد «مرشد عشق» است که به منظور تجدید عهد پهلوانی با مولای متقیان در برگزار می‌شود.

وی افزود: این ویژه برنامه به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز و همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان فارس در روزهای ۱۸ و ۲۶ اجرا خواهد شد.

معاون شهرداری شیراز با تاکید بر لزوم برگزاری برنامه‌های دهه ولایت با رویکرد مردمی خاطرنشان کرد: این ویژه برنامه که با همنوایی مرشدان با نواهای علوی و همچنین تجلیل از مرشدان پیشکسوت همراه بوده در روزهای مقرر رأس ساعت ۲۰ در میدانگاه بلوار چمران برگزار می‌شود.

مشفقیان هدف از انتخاب این ویژه برنامه را پرداختن به مرام پهلوانی و مرشدان زورخانه‌ای که برگرفته شده از خصایل حضرت علی (ع) بوده، خواند و گفت: این آئین باستانی موجب ترویج فرهنگ احترام، انسانیت، گذشت و کمک به همنوع می‌شود و می‌بایست که این فرهنگ پهلوانی میان نسل جوان نیز گسترش یابد.

او به لزوم برگزاری باشکوه جشن‌های دهه امامت و ولایت تاکید و عنوان کرد: تبلیغ غدیر باید با تجدید بیعت با ولایت همراه باشد که این تجدید بیعت در قالب جشن بزرگ "بیعت با ولایت" در ظهر روز غدیر در حدم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود.

معاون شهردار شیراز افزود: علاوه بر این، جشن‌های بزرگی به مدت ده شب رأس ساعت ۲۰:۳۰ در ده فرهنگسرای شهر شیراز به شکل عمومی برگزار می‌شود.

مشفقیان با بیان اینکه این ویژه برنامه از روز شنبه ۱۸ تیر آغاز شده و تا ۲۷ تیر ماه ادامه دارد، خاطرنشان کرد که به ترتیب در بوستان نماز با همکاری شهرداری منطقه ۱۱، بوستان معلم فرهنگسرای نجوم، بوستان ایرانی فرهنگسرای جوان، بوستان ملت فرهنگسرای سلامت، شهرک میانرود فرهنگسرای پرتو، بوستان علوی فرهنگسرای علوی، بوستان شهروند فرهنگسرای شهروند، شهرک فرزانگان فرهنگسرای بهمن بیگی، بوستان صبا فرهنگسرای گلستان و شهرک رکن آباد فرهنگسرای شهدای رکن آباد اجرا خواهد شد.

او به لزوم پاسداشت واقعه مهم غدیر تاکید و اظهار کرد: مسئله ولایت مهمترین بحث مطرح شده توسط پیامبر اسلام (ص) در خطبه غدیر بوده به همین منظور این رویداد را با هدف ضرورت شناخت پیام غدیر و جریان‌سازی آن برگزار و در پایان مسابقه نیز به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا خواهیم کرد.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز افزود: نمایش‌های خیابانی با موضوع دهه ولایت نیز از ۱۸ تیر به مدت ده شب رأس ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه در نقاط مختلف شهر از جمله بوستان بعثت، بوستان جنت، بوستان خلدبرین، بوستان آزادی، پیاده راه سلامت، روبروی باغ ارم، باغ گل‌ها و روبروی آرامگاه حافظ به اجرا در می‌آید.

مشفقیان با اشاره به اینکه در برنامه‌ریزی های صورت گرفته ویژه این دهه مبارک از برگزاری کارگاه‌های هنری نیز غافل نشدیم، اظهار کرد: کارگاه‌های خوشنویسی، نقاشی، نقاشی خط و تصویرگری نیز با موضوع مناسبت‌های همین دهه، روز ۲۳ تیر ماه در مقابل باغ عفیف آباد و همچنین روز ۲۶ ام تیر ماه در پیاده راه سلامت رأس ساعت ۱۸ الی ۲۰ برگزار خواهد شد.

او همچنین ویژه برنامه سفیران غدیر را دیگر برنامه شهرداری شیراز در ایام دهه ولایت برشمرد و گفت: ترویج فرهنگ غدیر همراه با تکریم ۵ هزار کسبه شهر شیراز ویژه برنامه‌ای است که در قالب سفیران غدیر با همکاری گروه‌های مردمی برنامه ریزی شده و انجام خواهد شد.