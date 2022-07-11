۱۹ سارق در استان کرمانشاه طی شبانه روز گذشته دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی استان کرمانشاه در ۲۴ ساعت گذشته موفق به شناسایی و دستگیری ۱۹ سارق سارق شدند.

این تعداد سارق با تلاش مأموران انتظامی شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام آبادغرب، سرپل ذهاب، صحنه و سنقروکلیایی دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

در ۲۴ ساعت گذشته همچنین ۵۴ فقره سرقت نیز کشف شد که بیشترین آن در حوزه کابل و تجهیزات انتقال برق با ۹ فقره بوده است.

کشف سرقت خودرو و کشف سرقت معابر و اماکن هر کدام با ۶ مورد در رده‌های بعدی بیشترین فراوانی کشفیات سرقت را به خود اختصاص دادند.

در این مدت همچنین با تلاش مأموران ۲ فقره سرقت منزل در کرمانشاه و یک فقره در قصرشیرین و یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز در کرمانشاه کشف شد.