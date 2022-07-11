بستری بیماران کرونایی در کرمان ۶۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بارونی صبح دوشنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در کرمان اظهارداشت: افزایش شیوع کرونا در استان کرمان نگران کننده است به طوری که ظرف یک هفته ۶۲ درصد افزایش بستری موارد کرونا در استان روی داده است.

وی تصریح کرد: حدود ۲۴۸ هزار نفر در کرمان واکسن تزریق نکرده‌اند که عمدتاً دانش آموز هستند و در معرض خطر ابتلاء به کرونا قرار دارند، ضمن اینکه اکثر افرادی که طی هفته جاری بسته شده‌اند واکسن نزده‌اند.

بارونی بیان کرد: طی هفته گذشته چهار مورد مرگ ناشی از کرونا در استان ثبت شده است در حالی که در هفته ابتدایی تیتر هیچ موردی فوتی نداشتیم.

وی ادامه داد: از بیمارانی که علائم کرونا دارند می‌خواهیم خود درمانی نکنند ضمن اینکه به هیچ عنوان قرنطینه شوند و از حضور در جامعه خودداری کنند.

وی با اشاره به کاهش استفاده از ماسک گفت: این مساله نگران کننده است و موارد مراجعه سرپایی استان ۲۷ درصد است.