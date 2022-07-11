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۲۰ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۱

فرمانده انتظامی جهرم خبر داد؛

کشف ۲ دستگاه گنج یاب غیرمجاز در جهرم

کشف ۲ دستگاه گنج یاب غیرمجاز در جهرم

جهرم - فرمانده انتظامی جهرم از کشف ۲ دستگاه گنج یاب قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال و دستگیری ۲ نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خسرو رزمجویی، گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان جهرم حین کنترل خودروهای عبوری به یک خودرو پژو پارس مشکوک و به منظور بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲ دستگاه گنج‌یاب قاچاق کشف و ۲ نفر را نیز دستگیر کردند.

رئیس پلیس شهرستان جهرم با اشاره به معرفی متهمین به مرجع قضائی، گفت: شهروندان در صورت اطلاع از فعالیت‌های غیرمجاز افراد سودجو و سوداگران میراث فرهنگی، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 5535663

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