کشف ۲ دستگاه گنج یاب غیرمجاز در جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خسرو رزمجویی، گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان جهرم حین کنترل خودروهای عبوری به یک خودرو پژو پارس مشکوک و به منظور بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲ دستگاه گنج‌یاب قاچاق کشف و ۲ نفر را نیز دستگیر کردند.

رئیس پلیس شهرستان جهرم با اشاره به معرفی متهمین به مرجع قضائی، گفت: شهروندان در صورت اطلاع از فعالیت‌های غیرمجاز افراد سودجو و سوداگران میراث فرهنگی، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.